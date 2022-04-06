Сотрудница IKEA сравнила свою работу со школьными каникулами

По ее словам, тот день можно было сравнить с предновогодним ажиотажем, умноженным в два раза. Москвичи скупили практически все товары, оставив за собой гору мусора и разорванных упаковок.
Работающая в «IKEA Теплый стан» москвичка рассказала, что после 3 марта в торговых залах около двух недель наводили порядок. А сейчас он напоминает ей школу в каникулы.
«Вроде все вокруг то же самое, но как-то грустно. По пустым залам бродят сотрудники, что-то прибирают… Тут многие боятся потерять работу не только из-за денег. Ценится атмосфера в коллективе, где все друг друга поддерживают словом и делом», — сказала она.
Собеседница издания также сообщила, что с момента приостановки работы сети магазинов в стране им уже платили зарплату, сумма которой не изменились.