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20:01 (мск), источник: Мослента

Сотрудница IKEA сравнила свою работу со школьными каникулами

О последнем дне работы сети, который пришелся на 3 марта, рассказали KP.RU сотрудники закрывшихся в России магазинов IKEA. Одна из них сравнила работу в IKEA в наши дни со школьными каникулами.

Источник: AP 2022

По ее словам, тот день можно было сравнить с предновогодним ажиотажем, умноженным в два раза. Москвичи скупили практически все товары, оставив за собой гору мусора и разорванных упаковок.

Работающая в «IKEA Теплый стан» москвичка рассказала, что после 3 марта в торговых залах около двух недель наводили порядок. А сейчас он напоминает ей школу в каникулы.

«Вроде все вокруг то же самое, но как-то грустно. По пустым залам бродят сотрудники, что-то прибирают… Тут многие боятся потерять работу не только из-за денег. Ценится атмосфера в коллективе, где все друг друга поддерживают словом и делом», — сказала она.

Собеседница издания также сообщила, что с момента приостановки работы сети магазинов в стране им уже платили зарплату, сумма которой не изменились.

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