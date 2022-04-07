10:34 (мск), источник: ТАСС
Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника
7 апреля верующие отмечают один из важнейших христианских праздников.
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Благовещение — один из самых главных и радостных праздников в православном календаре. Рассказываем о его истории и том, как его провести.
В православии Благовещение входит в перечень двенадцати важнейших праздников после Пасхи. Его отмечают каждый год в один и тот же день. В православной церкви, которая ведет летоисчисление по юлианскому календарю, — это 7 апреля. В этом году Благовещение выпадает на 5-ю неделю Великого поста. В этот праздник разрешается есть рыбу.
События Благовещения описаны только одним евангелистом — Лукой, а также встречаются в некоторых апокрифах.
Архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами», сообщив, что Она обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына Божия. В христианской традиции считается, что это известие стало первой благой вестью, которую человечество получило со времен грехопадения Адама и Евы.
Само название «Благовещение» («Евангелисмос» по-гречески) — от слова «Евангелие». «Евангелие» — означает «благовестие», «радостная весть».
Полное название праздника в православии звучит так: «Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии».
Хотя сам праздник появился раньше: большинство историков считают, что традиции праздновать Благовещение установились не ранее IV века.
Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, Украинская греко-католическая церковь (в пределах Украины), а также старообрядцы отмечают Благовещение по юлианскому календарю — 7 апреля.
Как и многие другие, этот языческий обычай с приходом христианства был адаптирован к христианским ценностям. Из Евангелия мы узнаем, что Святой Дух сошел на Господа во время его крещения в реке Иордан в виде голубя. Непорочное Зачатие Девой Марией Иисуса Христа архангел Гавриил также объясняет действием Духа Святого: Дух Святой найдет на Тебя и сила Вышнего осенит Тебя (Лк 1:35). Из слияния народного обычая, образа Святого Духа и евангельских слов и появилась эта традиция.
В этот день не совершаются заупокойные службы и моления, церковь также не проводит венчания в этот день. Те, кто хотят пожениться, не вступая в противоречие с православными традициями, могут это сделать начиная с первого воскресенья после Пасхи.