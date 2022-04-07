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10:34 (мск), источник: ТАСС

Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника

7 апреля верующие отмечают один из важнейших христианских праздников.

Источник: РИА "Новости"

Благовещение — один из самых главных и радостных праздников в православном календаре. Рассказываем о его истории и том, как его провести.

Дата празднования

В православии Благовещение входит в перечень двенадцати важнейших праздников после Пасхи. Его отмечают каждый год в один и тот же день. В православной церкви, которая ведет летоисчисление по юлианскому календарю, — это 7 апреля. В этом году Благовещение выпадает на 5-ю неделю Великого поста. В этот праздник разрешается есть рыбу.

Смысл и история

События Благовещения описаны только одним евангелистом — Лукой, а также встречаются в некоторых апокрифах.

Архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами», сообщив, что Она обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына Божия. В христианской традиции считается, что это известие стало первой благой вестью, которую человечество получило со времен грехопадения Адама и Евы.

Название праздника

Само название «Благовещение» («Евангелисмос» по-гречески) — от слова «Евангелие». «Евангелие» — означает «благовестие», «радостная весть».

Название праздника вошло в обиход только с VII века. До этого в сочинениях авторов тех лет встречались названия: «День приветствия», «Возвещение», «Приветствие Марии», «Зачатие Христа», «Начало искупления» и т. д.

Полное название праздника в православии звучит так: «Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии».

Хотя сам праздник появился раньше: большинство историков считают, что традиции праздновать Благовещение установились не ранее IV века.

Кто празднует Благовещение 7 апреля

Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, Украинская греко-католическая церковь (в пределах Украины), а также старообрядцы отмечают Благовещение по юлианскому календарю — 7 апреля.

Традиции праздника

По традиции после Литургии во многих храмах выпускают белых птиц. Этот обычай восходит к народной традиции встречи весны.

Как и многие другие, этот языческий обычай с приходом христианства был адаптирован к христианским ценностям. Из Евангелия мы узнаем, что Святой Дух сошел на Господа во время его крещения в реке Иордан в виде голубя. Непорочное Зачатие Девой Марией Иисуса Христа архангел Гавриил также объясняет действием Духа Святого: Дух Святой найдет на Тебя и сила Вышнего осенит Тебя (Лк 1:35). Из слияния народного обычая, образа Святого Духа и евангельских слов и появилась эта традиция.

В этот день не совершаются заупокойные службы и моления, церковь также не проводит венчания в этот день. Те, кто хотят пожениться, не вступая в противоречие с православными традициями, могут это сделать начиная с первого воскресенья после Пасхи.

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