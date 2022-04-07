Японские учёные впервые запечатлели на видео, как кальмары меняют окрас

Японские учёные из Окинавского института науки и технологий (OIST) выяснили, что кальмары могут менять свой окрас подобно другим морским обитателям, чтобы прятаться от хищников. Данное исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Известно, что осьминоги и каракатицы могут мимикрировать, меняя окрас в зависимости от окружающей среды. Однако о наличии такой способности у кальмаров, которые тоже являются представителями класса головоногих моллюсков, учёные не знали. Они очень мало исследовались, потому что обитают в открытом океане, а выращивать их в неволе трудно. Но с 2017 года японские учёные научились культивировать вид широ-ика, принадлежащий к одному из трёх видов овальных кальмаров, обитающих на Окинаве.
Об их необычной способности узнали практически случайно: во время чистки искусственного водоёма от водорослей учёные обнаружили, что кальмары меняют цвет в зависимости от пребывания рядом с водорослями или над чистой поверхностью. Тогда исследователи провели контролируемый эксперимент — в водоём, одна половина которого была чистой, а другая вся в водорослях, поселили несколько кальмаров, сбоку и сверху установили камеры. Выяснилось, что, когда головоногие проплывали в чистой части водоема, они имели светлую окраску. Когда же они проплывали над водорослями, то становились темнее.
Исследователи отметили, что кальмары обычно плавают в открытом океане. Однако узнав об их способности к мимикрии, учёные заинтересовались, что будет, если моллюски в естественных условиях будут подплывать к коралловому рифу или уходить на дно, когда их преследует хищник. Если окружающая среда важна для их выживания, то численность популяции может сильнее зависеть от здоровья коралловых рифов, чем считалось ранее.