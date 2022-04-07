11:29 (мск), источник: N + 1
Мужчина случайно нашел на Байкале два древних медных кельта
Археологи считают, что они связаны с культурой плиточных могил.
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Археологи исследовали два металлических кельта, которые случайно нашел мужчина во время прогулки по побережью Байкала. Эти предметы были изготовлены из чистой меди и использовались в качестве топоров или тесел.
Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Археология, этнография и антропология Евразии.
На достаточно обширной территории, включающей Байкальский регион, Центральную и Восточную Монголию и Северо-Западную Маньчжурию, в эпоху поздней бронзы и раннего железа (середина II — конец I тысячелетия до нашей эры) существовала археологическая культура плиточных могил. Ученым она известна не только по характерным погребальным конструкциям (прямоугольные ограды из вертикально поставленных плит), благодаря которым культура получила свое название, но и жертвенникам, оленным камням, стоянкам, наскальным изображениям, кладам, а также многочисленным случайным находкам. Большинство исследователей связывают эту культуру с древними монгольскими племенами, занимавшимися преимущественно кочевым и полукочевым скотоводством.
Около VIII века до нашей эры носители культуры плиточных могил проникли на территорию Предбайкалья, принеся с собой производящее хозяйство и использование железных изделий и заняв в основном остепененные районы. Однако известно об этом достаточно мало, поскольку большинство погребений этой культуры оказалось разрушено еще в древности. Сопроводительный материал в этих могилах, как правило, немногочисленный. Обычно он представлен костями животных, каменными орудиями, единичными предметами из бронзы, железа или кости, например, ножами, наконечниками, бляшками или бусинами.
Алексей Новиков (Alexey Novikov) и Ольга Горюнова (Olga Goryunova) исследовали два металлических кельта, которые случайно нашел мужчина во время прогулки на побережье Малого моря озера Байкал под прямоугольным камнем. Они представляют собой орудия клиновидной формы, которые использовались в качестве топоров или тесел. Оба этих артефакта были отлиты в разъемных двустворчатых формах и украшены рельефным орнаментом. Рядом с верхним краем изделий проходит опоясывающий узкий валик, а на широких гранях находятся отверстия, которые были необходимы для хорошей фиксации сердечников.
Обнаруженные кельты отличались друг от друга по размеру: первый — 7,5×6,3x2,9 сантиметра и массой 295,9 грамм, второй — 5,5×5,5x2 сантиметра и массой 97,4 грамм. С помощью рентгеноспектрального электронно-зондового микроанализа ученые выяснили, что артефакты были отлиты из чистой меди.
По мнению археологов, подобные находки относятся к скифо-тагарскому времени (поздний бронзовый — ранний железный век) и датируются VIII/VII—III веками до нашей эры. В этот период на территории Прибайкалья была распространена культура плиточных могил, которая существовала, судя по радиоуглеродным датировкам, около 2778−1998 лет назад. На ее памятниках ученые и ранее находили изделия из меди и бронзы, которые были сделаны в скифо-тагарской традиции, например, фигурные бляшки. Осмотр местности, где были обнаружены медные кельты, показал, что вряд ли они связаны с каким-либо разрушенным погребением или поселенческим комплексом. Вероятно, это спрятанные в тайнике вещи, поскольку металлические артефакты из-за недостатка сырья могли быть ценными орудиями.
Ранее на N + 1 рассказывали о других находках и исследованиях раннего железного века Сибири. Так, археологи раскопали в Хакасии могильники тагарской культуры, а железный меч из пункта приема металлолома датировали скифской эпохой.
Михаил Подрезов