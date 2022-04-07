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14:55 (мск), источник: Lenta.Ru

В Лондоне покажут оперу о последних днях жизни Курта Кобейна

В Лондонском Королевском театре Ковент-Гарден покажут оперу по мотивам последних дней жизни фронтмена рок-группы Nirvana Курта Кобейна. Об этом сообщает The Guardian.

Источник: AFP 2022

Отмечается, что постановка под названием «Последние дни» является сценической адаптацией одноименного фильма. Оригинальная картина американского режиссера Гаса Ван Сента вышла в 2005 году.

Премьера оперы состоится в октябре 2022 года. «В знаменитом фильме изображен вымышленный персонаж, основанный на Кобейне. Зрители увидели его погружение в депрессию и проблемы с наркотиками незадолго до самоубийства», — рассказали источники о сюжете пьесы.

Курт Кобейн скончался 5 апреля 1994 года в Сиэтле, США. Официальной причиной его смерти называют самоубийство.

В августе прошлого 2021 года стало известно, что повзрослевший младенец с обложки альбома Nevermind группы Nirvana подал иск против музыкантов. Мужчина по имени Спенсер Элден утверждал, что из-за его фото на пластинке он испытывал стресс во время взросления, что отрицательно сказалось на его жизни. В результате ему приходилось обращаться за помощью к врачам.

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