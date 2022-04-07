Волгоградцы отправили гуманитарный груз с одеждой и едой

«Гуманитарка» предназначается как для гражданских жителей, так и для солдат и офицеров, участвующих в боевых действиях. Помимо материальной не забыли и про моральную поддержку: школьники написали письма бойцам, которые сейчас находятся на передовой.
Запрос о помощи поступил от жителей Мелитополя. Это один из городов Юга Украины, куда вошли российские войска. Сейчас это мирный населенный пункт, но из-за разрыва товарно-денежных цепочек и налаживания новых экономических связей с Россией, в основном через Крым, там наблюдается некоторые перебои в поставках товаров повседневного спроса.
Сегодня мы отправляем около 10 тонн. Здесь в первую очередь детское питание, средства личной гигиены, медицинское оборудование. Также есть посылки для военных, которые участвуют в спецоперации. Груз собирали обычные граждане и фонд социальных проектов «Наследие» Волгограда. Добавлю, что это не первая отправка, которую осуществила наша организация — в феврале мы уже передали 6 тонн груза для эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской народных республик.
Анна Журавлеваисполнительный директор фонда социальных проектов «Наследие».
Очень важно, что к акции с одинаковым энтузиазмом подключились представители разных поколений.
Александра Володина — одна из тех школьниц, которая несет вахту на посту № 1. Сегодня Александра отправила письмо, которое прочтет боец на передовой:
— Мы передавали письма солдатам, которые нуждаются в нашей поддержке. Я написала, что мы надеемся на их силу, очень сильно ждем назад и верим, что они вернутся. Надеюсь, что мое послание придаст им силы. Мой прадед воевал, мне с детства рассказывали о том, что он защищал нашу родину. Я горжусь этой памятью и тем, что сегодня несу вахту на посту № 1 в городе-герое Волгограде.
В унисон высказываются и студенты из волонтерского центра «Прорыв» ВолГУ, которые помогали собирать и грузить гуманитарку: Кирилл Друзяка, Александр Семенча, Денис Кравченко. Они делали это уже не в первый раз, так, когда в регион прибыли беженцы с территории Донецкой и Луганской народных республик, ребята развозили предметы первой необходимости по пунктам временного размещения.
— Надо помогать нашим людям, это братский народ, и нельзя их оставлять в такой беде, — высказался Александр Семенча.
— Гуманитарная помощь — это то немногое, чем мы можем помочь людям, которые сейчас находятся в непростой ситуации, — поддержал его Денис Кравченко.
Важность происходящего обозначил председатель Совета ветеранов города-героя Волгограда Александр Струков:
— Сегодня мы делаем великое дело. Это не первая колонна, уже была отправка по инициативе общественных организаций, при поддержке губернатора Волгоградской области Героя России Андрея Бочарова, при поддержке нашего ветеранского сообщества. Глубоко символично, что с нулевого километра, с площади Павших Борцов, от Вечного огня, рядом с местом где был пленен Паулюс и поставлена точка в Сталинградской битве, мы отправляем нашим ребятам, которые сейчас находятся в сложной, боевой обстановке не только так называемую «гуманитарку», но и письма. Это важно для моральной поддержки, такие послания повысят морально-боевой дух наших солдат и офицеров. Мы одобряем и поддерживаем решение, которое было принято президентом России, верховным главнокомандующим, нашим политическим руководством. И выражаем уверенность, что эта операция будет завершена, на Украине восторжествует мир, спокойствие.
Напомним, присоединиться к акции «Тепло из дома» и поддержать военнослужащих, находящихся сейчас на Украине, жителей региона призвал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с лидерами парламентских политических партий, руководством ОНФ, областной общественной палаты и совета ветеранов 17 марта. Глава региона отметил, что среди военных, исполняющих свой долг на территории соседней страны много жителей Волгоградской области.
Символичность происходящего подчеркнул и следующий момент: во время отправки груза с площади Павших борцов в Александро-Невском соборе зазвучали колокола в честь празднования Благовещения, словно осеняя своим звоном благое дело волгоградцев, совершенное в светлый праздник.
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