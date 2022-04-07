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23:37 (мск), источник: ТАСС

Глава ВОЗ заявил о паузе в вопросе инспекции в Россию по «Спутнику V»

ЖЕНЕВА, 7 апреля. /ТАСС/. Вопрос о проведении на предприятиях в России представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) инспекции по вакцине от коронавируса «Спутник V» на настоящий момент поставлен на паузу, и сроки поездки пока не определены. Об этом заявил в четверг генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он дал понять, что отсрочка связана с проводимой РФ военной спецоперацией на Украине.

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Источник: Reuters

«Мы еще не провели инспекцию», — заявил Гебрейесус, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, транслировавшейся ВОЗ в Twitter.

«Предполагалось, что инспекционная группа отправится [в Россию] за несколько дней» до начала спецоперации, заявил он, отметив, что сейчас «нет пути для действий. Поэтому все поставлено на паузу».

В марте помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила на брифинге в Женеве, что проведение инспекции было отложено на более поздний срок ввиду «нынешней ситуации, включая возможности для полета» в Россию. Этот вопрос обсуждался с российскими партнерами, и «новые даты будут намечены настолько быстро, насколько это возможно», заверила тогда Симао.

Ряд стран, включая Швейцарию и государства ЕС, ввели санкции против России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине. В частности, они установили запрет на полеты российских самолетов в их воздушном пространстве. Россия приняла ответные меры. Прямые регулярные авиарейсы в Россию из Швейцарии на настоящий момент отсутствуют.

В конце февраля пресс-служба ВОЗ заявила в ответ на запрос корр. ТАСС, что инспекция в России, касающаяся российской заявки на включение вакцины «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения в условиях пандемии коронавируса, запланирована на март, однако сроки будут зависеть в том числе от «развития ситуации в регионе». В 2021 году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации «Спутника V», опубликовав замечания по работе одной из них.

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