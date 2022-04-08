Социологи описали пять стратегий россиян в кризис

Эксперты компании ведут анализ потребительского поведения россиян с первых дней после введения жестких западных санкций в конце февраля. Результаты исследования проекта «М-пульс» (есть у РБК), который проводится волнами с 5 марта, были представлены на конференции «М-холдинга» (в него входит исследовательская компания «Ромир»), прошедшей 7 апреля в Росстате.
По состоянию на 3 апреля пять указанных стратегий потребительского поведения использовали практически одинаковое количество россиян: доля «стратегов» чуть превалировала (23%), по остальным категориями распределились 17−21% граждан. ".
Стратегам» свойственно увеличение трат на многие категории товаров, не относящихся к товарам первой необходимости и базовым продуктам питания.
Чаще всего представители этой категории увеличивают траты на алкоголь, а кроме этого, на БАДы и витамины, смартфоны, бытовую технику, ювелирные изделия, салоны красоты, ремонт автомобиля, отдых и развлечения. Как пояснили РБК в «Ромире», «стратегический» характер их потребления отражается в покупках товаров, которые могут в дальнейшем подорожать.
На другом полюсе — «аскеты» (21% опрошенных), они экономят на всем, кроме еды. В этой категории выше, чем в других сегментах, доля людей в возрасте 18−24 лет. «Инвесторы» (их 17%) увеличили расходы на ремонт автомобиля и страхование.
«Паникеры» закупают впрок товары первой необходимости (18%): среди них самая высокая доля людей со средним заработком.
Они, в частности, увеличили траты на кофе, сладости, деликатесы, косметику, средства личной гигиены и корма для животных. Наконец, «рационалисты» (21%) — это те люди, которые не увеличивают траты ни на одну категорию. В первую волну опросов (в начале марта) их было больше всего — 27%.
Переключение на дешевые товары
Как говорится в исследовании, самой распространенной моделью поведения россиян в попытке преодолеть экономические трудности стал отказ от дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования (ее придерживаются 54% опрошенных). Чуть меньшая доля людей сокращает расходы на отдых и развлечения.
О том, что экономические проблемы в стране никак их не затронули, сообщили лишь 6% респондентов.
Самым популярным вариантом поведения при сокращении расходов на еду и товары первой необходимости оказалось переключение на товары по скидкам и акциям (66% ответов), а также на более дешевые товары (65%).
Кроме того, «Ромир» назвал категории товаров, от которых покупатели готовы отказаться в первую очередь. Среди таких товаров ювелирные украшения, недвижимость, системы нагревания табака и вейпы.
От продуктов питания, фруктов, лекарств россияне отказываться не готовы.
Также исследователи выяснили, на какие товары потребители сократили и увеличили свои расходы в начале апреля. В топе по росту трат — продукты питания, лекарства, различные непродовольственные товары (расходы на них увеличили от 36 до 45% респондентов). Около 30% опрошенных сократили расходы на одежду, обувь и сладости.
Быстрый рост цен в России начался в конце февраля — начале марта после введения западных санкций против резервов ЦБ и последовавшего ослабления рубля. За две недели, с 25 февраля по 11 марта, они поднялись более чем на 4%, затем рост замедлился, но оставался высоким. До 1% инфляция опустилась только на последней отчетной неделе — с 26 марта по 1 апреля. Подорожание сопровождалось всплесками спроса на некоторые группы товаров — сахар, средства личной гигиены, гречку, лекарства и другие. Ажиотажный спрос на товары первой необходимости начал сходить на нет, заявил в Госдуме 7 апреля глава правительства Михаил Мишустин, напомнив, что за прошлый месяц по результатам проверок ФАС возбудила семь уголовных дел.