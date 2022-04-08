Reuters узнал об убежище для яхт россиян под санкциями на Мальдивах

Мальдивы укрывают яхты российских миллиардеров, находящихся под санкциями, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В пример агентство приводит суперъяхту бизнесмена Андрея Мельниченко Motor Yacht A — она была отключена от системы определения местоположения, как только тот оказался в санкционном списке.
Motor Yacht A — одно из шести связанных с россиянами судов, которые укрываются в этом государстве в Индийском океане. По словам генерального прокурора Мальдив Хуссейна Шамима, властям не так просто конфисковать их, если владельцы не нарушали местных законов.
Ранее газеты La Repubblica и Corriere della Sera сообщили, что в Италии арестовали яхту Мельниченко Sailing Yacht A стоимостью €530 млн в порту Триеста. Издания назвали ее крупнейшей в мире частной парусной яхтой.
Евросоюз внес Мельниченко вместе с 13 другими российскими бизнесменами в санкционный список 9 марта. Всем запретили въезд на территорию ЕС, а их активы будут заморожены в случае обнаружения. Мельниченко, которому по состоянию на конец прошлого года вместе с семьей косвенно принадлежало 92,2% акций СУЭКа, перестал быть бенефициаром компании и вышел из совета директоров. Он также перестал быть бенефициаром и членом совета директоров «Еврохима».
Бизнесмен заявил о намерении оспорить санкции и задержание яхты.
Мельниченко не единственный попавший под санкции россиянин, чья яхта была задержана. Власти Германии конфисковали в Гамбурге 156-метровую яхту Dilbar стоимостью почти $600 млн, которая, по данным Forbes, принадлежит основателю USM Holdings Алишеру Усманову. Во Франции была арестована 86-метровая яхта Amore Vero стоимостью $190 млн, принадлежащая компании, чьим основным акционером, по данным французских властей, выступает глава «Роснефти» Игорь Сечин. В «Роснефти» заявили, что Сечину не известно о существовании у него компании, которая владела бы яхтой.
Власти Испании задержали 85-метровую суперъяхту Valerie, пришвартованную в порту Барселоны, которая предположительно связана с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. В самой компании это отрицают.