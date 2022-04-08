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09:05 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о преступлениях украинских националистов в годы ВОВ

Украинские националисты во время Великой Отечественной войны и после нее совершали преступления не только в СССР, но в странах Европы, в том числе в Польше и Австрии, следует из документов, опубликованных Минобороны России. Центральный архив российского военного ведомства предоставил письменные документы о преступлениях украинских националистов в рамках проекта «Архивы помнят все…». Среди них докладные записки, краткие характеристики действий, националистских групп, справки и донесения.

Источник: РИА "Новости"

«В Польской Народной Республике они убивали граждан, сжигали населенные пункты, подрывали мосты и склады, нападали на небольшие гарнизоны Красной армии и Войска Польского. В Австрии вооруженные группы бандеровцев в местах своего пребывания массово грабили местное население», — говорится на сайте проекта.

Из донесения политического управления Центральной группы войск, представленного Минобороны, следует, что украинские националисты совершали преступления в Австрии еще в октябре-ноябре 1947 года.

В июне 2020 года Минобороны обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны. На сайте проекта были представлены оперативные и разведывательные сводки Генштаба Красной армии, сводки с фронтов, шифрограммы, воспоминания участников первых боев и дневниковые записи, которые хранятся в фонде Центрального архива военного ведомства.

В опубликованных материалах также был упомянут документ с данными разведывательного управления Генштаба Красной армии. В нем указывалось, что к 22 июня 1941 года немецкое командование сосредоточило на границе с Советским Союзом 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий.

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