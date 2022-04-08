09:05 (мск), источник: РБК
Минобороны сообщило о преступлениях украинских националистов в годы ВОВ
Украинские националисты во время Великой Отечественной войны и после нее совершали преступления не только в СССР, но в странах Европы, в том числе в Польше и Австрии, следует из документов, опубликованных Минобороны России. Центральный архив российского военного ведомства предоставил письменные документы о преступлениях украинских националистов в рамках проекта «Архивы помнят все…». Среди них докладные записки, краткие характеристики действий, националистских групп, справки и донесения.