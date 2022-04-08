Появились дополнительные льготы: Чем отличаются апрельские меры соцподдержки и кому повысят выплаты

7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новые меры социальной поддержки. Уже в ближайшее время повысят пенсии, пособия, выплаты семьям с детьми. Премьер-министр обратил внимание, что ажиотажный спрос в магазинах начал постепенно сходить на нет. При этом рост цен в стране сохраняется. Чтобы его компенсировать, будут проиндексированы пенсии и применены другие меры соцподдержки. Увеличат также минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.
Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Александр Спиридонов рассказал об уже введённых мерах поддержки населения и бизнеса. Так, до 1 октября 2022 года введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан по заявлениям, подаваемым кредиторами. К тому же в службах занятости оказывается дополнительное содействие людям, зарегистрированным для поиска работы. Помощь оказывается не только тем, кто ищет работу.
На дополнительные меры поддержки могут рассчитывать люди, которые находятся под риском увольнения. Например, в связи с предстоящей ликвидацией организации, прекращением деятельности ИП, сокращением численности или штата работников. Помощь предоставляется сотрудникам, переведённым на неполный рабочий день (смену, рабочую неделю) по инициативе работодателя, а также тем, кто находится в отпуске без сохранения зарплаты или трудится на предприятии, где принято решение о простое или речь идёт о банкротстве.
— Службы занятости оказывают помощь не только с временным трудоустройством и профобучением, но и в том числе с открытием собственного дела (включая единовременную финансовую помощь при регистрации юрлица, крестьянского фермерского хозяйства, регистрации в качестве ИП и постановке на учёт как плательщика налога на профессиональный доход). Также важной мерой поддержки можно назвать отмену повышающих коэффициентов 1,1 и 2 на автомобили со средней стоимостью до десяти миллионов рублей (включительно). Правило начинает применяться с расчёта налога за 2022 год, — пояснил Александр Спиридонов.
Кроме того, изменилось начисление и уплата в 2022 году пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг и неисполнение других обязательств. До 1 января 2023 года они начисляются и взыскиваются исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей на 27 февраля 2022 года. Это касается, в частности, пени за несвоевременное или неполное внесение платы за жилое помещение, коммунальные услуги, взносов на капремонт, а также услуги по договорам по законодательству о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, обращении с ТКО. Изменения затрагивают и просрочку исполнения обязательства по установке, замене или эксплуатации приборов учёта энергоресурсов.
Заёмщики-физлица (в том числе ИП) могут обратиться к кредитору за предоставлением отсрочки платежей. Это касается договоров кредита и займа, которые заключены до 1 марта 2022 года. Подать заявление можно до 30 сентября. Отсрочка предоставляется не более чем на шесть месяцев.
С 1 апреля 2022 года малоимущие семьи начинают получать выплаты на детей от 8 до 16 лет. Стоит отметить, что начислять деньги начнут с этого месяца, но физически переводить их будут с 1 мая. Таким образом, пособие за два месяца выплатят одновременно. Об этом рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.
— Похожая выплата уже есть. Новое пособие — аналог того, которое сейчас получают малообеспеченные семьи на детей от трёх до семи лет. Раньше его могли получить только одинокие родители или те, кто получает алименты на ребёнка. Теперь такая мера поддержки доступна и полным семьям. Для того чтобы её получить, семья должна иметь статус малоимущей. Это значит, что средний доход на одного её члена должен быть меньше прожиточного минимума, определённого в регионе проживания. Также члены семьи должны иметь подтверждённый доход или уважительную причину для его отсутствия. Тем, кто не работает и не планирует поправлять своё материальное положение, выплаты производиться не будут, — добавила Светлана Петрикова.
По её словам, уважительной причиной может быть, например, статус безработного, который стоит на учёте в центре занятости не более шести месяцев, или инвалидность, которая не позволяет работать. Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка в зависимости от того, насколько семья нуждается в деньгах. В среднем по России это примерно от шести до двенадцати тысяч рублей.
Важно отметить, что при учёте доходов семьи для определения критериев нуждаемости учитывается зарплата, премии, стипендии, алименты, дивиденды и проценты по вкладам, доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости, доходы от предпринимательской деятельности. Не учитываются материнский капитал, НДФЛ, возвращённый за счёт налоговых вычетов, разовая материальная помощь от государства, ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет, если они проводились раньше на того же ребёнка, льготы и доплаты от муниципалитетов на проезд и оплату услуг ЖКЖ, страховые выплаты за ущерб имуществу, жизни и здоровью.
Что касается мер поддержки бизнеса, то до 1 октября введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве организаций и ИП по заявлениям, подаваемым кредиторами. Мораторий не распространяется на должников — застройщиков многоквартирных домов и других объектов недвижимости, включённых на 1 апреля 2022 года в единый реестр проблемных объектов.
К тому же правительство продлило на 12 месяцев действие срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекли или истекают в период с 14 марта по 31 декабря 2022 года. Перечень таких лицензий и иных разрешений приведён в приложении к постановлению правительства.
— В него включены, в частности, лицензии на производство и оборот алкоголя, лицензии на водопользование, разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, госрегистрация ветеринарных лекарственных препаратов. Также принимается комплекс мер для ускоренного развития IT-отрасли. В частности, поручено установить аккредитованным IT-компаниям по 31 декабря 2024 года нулевую ставку по налогу на прибыль, а также предоставить отдельным IT-компаниям налоговые льготы и преференции. Сотрудники таких компаний получат возможность оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии, — добавил Александр Спиридонов.
Правительство уже утвердило новый порядок назначения инвалидности. Он будет вводиться в три этапа и объединит действующие и новые положения. Так, с 1 июля люди смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) — очный, когда требуется личное присутствие, или заочный. В этом случае все необходимые документы поступают из медорганизации в бюро МСЭ с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Кстати, устанавливается перечень случаев, когда личное присутствие будет обязательным. Кроме того, с 1 июня 2023 года пройти МСЭ можно будет и онлайн. Сделать это смогут люди, которые не согласны с решением бюро МСЭ, хотят его обжаловать и пройти экспертизу повторно. С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться по обезличенным документам, то есть без доступа сотрудников медико-социальной экспертизы к персональным данным гражданина.