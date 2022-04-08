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10:33 (мск), источник: © РИА Новости

Блогеру Хованскому вернули интернет

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Суд в Петербурге снял часть запретов обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому: в частности, теперь ему разрешается выходить из дома и пользоваться интернетом, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Передрук.

Источник: © РИА Новости

«Постановлением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга продлена мера пресечения в отношении Юрия Хованского, однако изменены запреты — исключен запрет на выход за пределы жилого помещения с 18.00 до 10.00, а также запрет пользования информационно-телекоммуникационной сетью “Интернет”», — рассказал Передрук.

Он уточнил, остальные ранее установленные судом запреты сохраняются, например, на общение со СМИ.

В конце декабря 2021 года Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения Хованскому, который находился в СИЗО более полугода, избрав до 8 февраля ему «запрет определенных действий». Из здания суда блогер отправился домой.

Блогер обязан являться по вызовам следователя и суда. Ему запрещено подходить ближе чем на 300 метров к месту преступления — квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую поводом для уголовного дела.

Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами. Разрешено — с близкими родственниками и сожительницей.

Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня 2021 года. Уголовное дело было заведено по статье «Оправдание терроризма» из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в «Норд-Осте» на одном из стримов. Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

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