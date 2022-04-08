12:31 (мск), источник: ТАСС Наука
Разработана методика, позволяющая омолодить клетки кожи на 30 лет
Она позволяет временно включить эмбриональные гены в клетках кожи человека, сообщили в Институте Бабрэма.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ТАСС, 8 апреля. Британские ученые разработали методику, которая позволяет временно включить эмбриональные гены в клетках кожи человека, что существенным образом омолаживает их. Этот подход позволил ученым омолодить культуру клеток кожи на 30 лет, сообщила в пятницу пресс-служба Института Бабрэма.
«Наши опыты стали большим шагом вперед в изучении феномена репрограммирования клеток. Мы доказали, что клетки можно омолодить без потери ими их специализации, а также показали, что эта процедура восстанавливает часть потерянных функций. Особенно многообещающим выглядит то, что омоложение привело к снижению активности генов, связанных со старческими болезнями», — заявил научный сотрудник Института Бабрэма (Великобритания) Дилджит Гилл, чьи слова приводит пресс-служба организации.
В последние пять лет биологи задумались о возможности «включения» генов, отвечающих за работу стволовых клеток, для омоложения организма человека. Первые опыты такого рода были проведены еще в 2016 году на мышах, проживших на 20% дольше благодаря подобному омоложению.
Гилл и его коллеги успешно применили этот подход для избирательного омоложения культур клеток кожи, извлеченных из тела пожилых людей и мышей. Для проведения этого эксперимента ученые разработали специальную систему, которая позволяла им временно активировать четыре ключевых гена MYC, OCT4, SOX2 и KLF4, отвечающих за рост эмбриональных стволовых клеток.
Как отмечают биологи, новый подход позволил ученым гибко управлять процессом репрограммирования клеток и прерывать его ровно в тот момент, когда клетки начинают терять свои изначальные функции. Для ее тестирования ученые собрали образцы клеток нескольких добровольцев возрастом в 38 и 53 года, часть из которых страдала от хронических заболеваний.
Последующие опыты показали, что разработанная Гиллом и его коллегами методика омолодила культуры клеток кожи на 10−30 лет в зависимости от того, насколько долго оставались активными гены MYC, OCT4, SOX2 и KLF4. По словам исследователей, это значительно больше, чем удавалось достичь их коллегам в ходе прошлых попыток омолодить человеческие клетки.
Эта процедура, как отмечают ученые, не только заставила клетки кожи вырабатывать больше коллагена и других белков, а также активнее делиться и перемещаться по культуре, но и заметно повлияла на активность участков ДНК, которые связаны с развитием старческих болезней. В частности, биологи зафиксировали нормализацию уровня активности генов APBA2 и MAF, связанных с развитием болезни Альцгеймера и катаракты глаза.
Последующие опыты на животных и культурах клеток, как надеются Гилл и его коллеги, помогут биологам разработать методики, позволяющие избирательно включать эти гены в живых тканях тела. Их разработка значительно продвинет человечество к решению проблемы омоложения организма пожилых людей, подвели итог исследователи.