15:09 (мск), источник: N + 1
Самка дзерена за пять лет преодолела почти половину длины экватора
Антилопа совершила путешествие длиной 18000 километров.
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Самка дзерена из Восточной Монголии, которую зоологи пометили GPS-передатчиком, за пять лет преодолела расстояние более чем в 18000 километров. Вместо того, чтобы мигрировать по постоянным маршрутам, как некоторые другие копытные, она постоянно меняла места отела и зимовки и двигалась непредсказуемыми путями. Исследователи допускают, что такое поведение типично для дзеренов, ведь этим копытным приходится кочевать по обширной территории в поисках свежей травы и в ответ на снежные бури и засухи. Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Ecology.
Дзерены (Procapra gutturosa) — небольшие антилопы, которые обитают в степях и полупустынях Монголии, Китая и Забайкалья. Большую часть жизни они проводят в странствиях, совершая сезонные и локальные кочевки, иногда огромными стадами. Такая стратегия позволяет им выживать в суровом климате, где погода зачастую меняется резко и неожиданно.
Команда зоологов, которую возглавила Дэжидийн Нандинцэцэг (Nandintsetseg Dejid) из Зенкенбергского центра исследований биоразнообразия и климата, решила больше узнать о перемещениях дзеренов. В октябре 2014 года исследователи поймали в монгольской степи 15 антилоп и снабдили их ошейниками с GPS-передатчиками, работающими от солнечных батарей. Собранные с их помощью данные позволили выяснить, что дзерены кочуют по обширной территории, причем порой непредсказуемым образом.
Большинство передатчиков отключилось в течение трех лет. Однако ошейник одной из помеченных самок проработал почти пяти лет, до августа 2019 года. Все это время он каждый час передавал данные о местонахождении антилопы. Нандинцэцэг и ее коллегам не удалось определить точный возраст самки, однако, поскольку максимальный известный возраст самки дзерена составляет 9,5 года, исследователи предполагают, что им удалось отследить перемещения этой особи на протяжении большей части ее жизни.
В течение пяти лет помеченная самка кочевала по всей Восточной Монголии, перемещаясь от мест зимовки к местам отела и обратно. При этом почти каждый год она меняла участки, где проводила зиму и приносила потомство.
Нередко самка кочевала по территориям, где никогда раньше не бывала. Некоторые места она посещала всего по одному разу, а в другие возвращалась несколько раз, но нерегулярно и непредсказуемо.
Первый год после начала исследования самка провела в том же районе, где ее пометили. Однако в ноябре 2015 года здесь выпало много снега, осложняющего поиск пищи, поэтому она отправилась в далекое путешествие. Сначала антилопа двигалась на северо-восток, но наткнулась на непреодолимый забор на границе с Китаем и повернула на север. По дороге ей пришлось преодолеть по льду реки Керулен и Улдза. К январю 2016 года самка наконец достигла холмистой бесснежной местности в Северной Монголии, у самой границы с Россией. Всего за несколько месяцев она преодолела около 900 километров.
В марте 2016 года самка дзерена отправилась на юг. В марте и мае соответственно она вновь пересекла Керулен и Улдзу, причем на этот раз они уже не были покрыты льдом, так что переправляться через них было намного труднее. В середине лета самка держалась на охраняемой территории к западу от места, где ее пометили, после чего продолжила движение к югу. Остановил ее лишь очередной пограничный забор, разделяющий Монголию и Китай. Зиму 2016−2017 годов самка провела на юге Монголии, в 440 километрах от места предыдущей зимовки.
Весной 2017 года антилопа сначала направилась на север, а к октябрю оказалась в той же местности, где ее за несколько лет до этого пометили передатчиком. После этого она вновь уперлась в пограничный забор на границе с Китаем — причем почти там же, где и осенью 2015 года. Здесь самка и провела зиму. Следующей весной она отправилась к югу и провела лето примерно там же, где и в прошлом году. Осенью 2018 года самка продолжила путешествие на юг. Пройдя около 90 километров вдоль границы с Китаем, она сделала петлю длиной около 400 километров и осталась на зимовку в той же местности, что и два года назад. Здесь она держалась на протяжении нескольких месяцев. В августе 2019 года Нандинцэцэг и ее коллеги по показателям GPS-передатчика поняли, что самка умерла. Выехав на место, они обнаружили ее ошейник в юрте пастуха. Тот сказал исследователям, что антилопа, скорее всего, погибла из-за заражения бедра личинками оводов.
В общей сложности за пять лет самка преодолела расстояние более чем в 18000 километров. Это соответствует почти половине длины экватора. Вероятно, реальная цифра еще больше, поскольку GPS-передатчик отправлял данные лишь раз в час и не учитывал более мелкие перемещения. Исследователи допускают, что перемещения помеченной ими особи типичны для дзеренов, однако кочевки этих антилоп пока изучены недостаточно хорошо. Пока авторам удалось отследить передвижения лишь немногих представителей миллионной популяции дзеренов. Высока вероятность, что по крайней мере часть своего невероятного путешествия самка дзерена проделала вместе с группой сородичей.
Мигрирующие копытные, например, голубые гну (Connochaetes taurinus) в заповеднике Масаи-Мара и национальном парке Серенгети или чернохвостые олени (Odocoileus hemionus) в американском штате Вайоминг, совершают регулярные миграции по постоянным маршрутам и каждый год посещают одни и те же места. Однако кочующие дзерены перемещаются непредсказуемо, вероятно, в поисках свежей травы и в ответ на снежные бури, засухи и другие экстремальные погодные явления, и постоянно выбирают новые маршруты (хотя нередко возвращаются к прежним местам отела и зимовки, находя их, вероятно, по памяти). До сих пор исследователям не удалось обнаружить четких миграционных путей этих антилоп, что осложняет их охрану. Судя по всему, для выживания дзеренам необходимы обширные нетронутые ландшафты, например, между местами отела и холмистыми участками, где зимой не бывает снега и можно найти пищу. При этом их путешествиям уже мешают пограничные заборы, человеческие поселения и места добычи полезных ископаемых.
Тибетские антилопы оронго (Panthelops hodgsonii) живут на высоте 3600−5500 метров над уровнем моря. Недавно ученые выяснили, что эти животные приспособились к жизни в условиях гипоксии неожиданным путем. Другие высокогорные виды добиваются эффективного транспорта кислорода с помощью разного рода мутаций в глобиновых генах (которые кодируют белковую часть гемоглобина). Антилопы же потеряли «взрослую» форму глобина целиком, оставив себе только «детские» варианты, которые лучше связываются с кислородом.
Сергей Коленов