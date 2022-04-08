16:20 (мск), источник: Коммерсантъ
С начала 2022 года из России в Таджикистан вернулись более 60 тыс. мигрантов, в Узбекистан — 133 тыс
За последние три месяца из России вернулись более 60 тыс. таджикских мигрантов. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана. В Узбекистан за этот же период вернулись 133 тыс. мигрантов. Согласно опросу, проведенному Агентством внешней трудовой миграции, 40% граждан заявили о желании вернуться в Узбекистан из-за безработицы и нестабильности обменного курса. По Казахстану и Кыргызстану данных пока нет.