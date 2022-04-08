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16:20 (мск), источник: Коммерсантъ

С начала 2022 года из России в Таджикистан вернулись более 60 тыс. мигрантов, в Узбекистан — 133 тыс

За последние три месяца из России вернулись более 60 тыс. таджикских мигрантов. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана. В Узбекистан за этот же период вернулись 133 тыс. мигрантов. Согласно опросу, проведенному Агентством внешней трудовой миграции, 40% граждан заявили о желании вернуться в Узбекистан из-за безработицы и нестабильности обменного курса. По Казахстану и Кыргызстану данных пока нет.

Источник: РИА "Новости"

В первом квартале 2022 года в Таджикистан из России вернулись 60 337 таджикских мигрантов, что в 2,6 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021-го, передает «Азия-Плюс» со ссылкой на министерство. По данным источника, число таджикских трудовых мигрантов, выехавших в Россию в эти месяцы, составляет 106 132 человека, еще 156,3 тыс. находятся в черном списке РФ.

За указанный период из России домой вернулись 51 846 мужчин, что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Число женщин, возвратившихся в Таджикистан, составляет 8 491 человек, что на 77% больше, чем в прошлом году.

С начала 2022 года были возвращены 2 611 таджикских мигрантов, которым не был разрешен въезд в Россию, в том числе 2 420 мужчин и 191 женщина. В сообщении отмечается, что по состоянию на конец 2021-го 156 392 таджикским мигрантам в разные годы был запрещен въезд в РФ.

Отток мигрантов из РФ происходит на фоне военной операции России на Украине, которая продолжается с 24 февраля. Из-за западных санкций многие зарубежные компании ушли с российского рынка, в связи с чем люди потеряли работу.

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