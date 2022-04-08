Численность населения России по переписи оценили в 147 миллионов человек

«Ориентировочная оценка численности населения страны — это 147 миллионов человек. Здесь будут еще небольшие уточнения, мы завершаем обработку данных. Но отклонения от этой цифры составят не более 0,3 процента. То есть теперь можно сказать, что по состоянию на 1 октября прошлого года в стране постоянно проживало около 147 миллионов человек», — уточнил чиновник.
Он добавил, что пока нет точных сведений по численности населения регионов, окончательные итоги специалисты Росстата подведут к маю.
В статистическом ведомстве также уточнили, что представленная цифра — не окончательная, продолжается проверка данных из разных источников.
Сведения в ходе всероссийской переписи населения собирались через портал госуслуг, планшеты переписчиков, со стационарных переписных участков, от спецконтингента на бумажных машиночитаемых листах. В настоящее время ведется работа по объединению баз, вычищению дублей и проверке связанности данных.
Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Изначально ее планировали на 2020 год, но перенесли из-за пандемии коронавируса. Принять участие можно было как в традиционном формате через переписчика, так и в электронном — на портале «Госуслуги».
По итогам предыдущей переписи, на 1 октября 2010 года в России проживали 145,141 миллиона человек (это актуальные данные с добавлением населения Крыма). Как указали в Росстате, итоговое значение численности населения может быть скорректировано на 0,2−0,3 процента (400−500 тысяч человек) в большую или меньшую сторону.