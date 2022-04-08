Рособрнадзор заявил, что график ЕГЭ не будут менять

«Проведение ЕГЭ будет полностью обеспечено всем необходимым, экзамены пройдут в соответствии с намеченным графиком», — сказал он.
В 2022 году ЕГЭ должны провести в период с 21 марта по 2 июля. Основной период, включая резервные дни, выпадает на 26 мая — 2 июля.
В пресс-службе ведомства уточнили, что на прошлой неделе Рособрнадзор провел в регионах проверки и убедился, что им хватает бумаги, картриджей и канцелярских принадлежностей.
Цены на бумагу стали расти еще в 2021 году, в итоге Российский книжный союз (РКС) отчитался о подорожании бумаги за год на 20%. Дальнейший рост цен наметился после того, как финская компания Kemira перестала поставлять в Россию и Белоруссию хлорат натрия, которым отбеливают целлюлозу при производстве белой бумаги.
В конце марта «РБК Петербург» сообщил, что розничная цена на стандартную пачку бумаги в городе увеличилась в шесть раз по сравнению с началом месяца. Цена на бумагу выросла и в других городах, в том числе в Красноярске, Екатеринбурге, Петрозаводске и Челябинске. 23 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку по этому поводу и обещала принять меры при выявлении «необоснованного превышения цен отдельными продавцами».
Минпромторг признал факт недостатка бумаги, но заявил, что ситуация с поставками нормализуется к апрелю. В свою очередь, в Минпросвещения исключили перенос экзамена из-за дефицита бумаги.
В начале апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что цены на бумагу постепенно стабилизируются и возвращаются к уровню января-февраля.
«Что касается бумаги, то все нормально в стране. У нас есть три крупнейших производителя этой бумаги. Одна компания находится в Ленинградской области, вторая — в Коми, компания “Монди”, и группа “Илим” — в Архангельской области», — заявил он, добавив, что вместе эти производители обеспечивают практически весь рынок.
Временный дефицит бумаги замглавы ведомства объяснил остановкой работы Светогорского целлюлозно-бумажного комбината, который был вынужден искать новых поставщиков после остановки поставок Kemira. Компания занимает порядка 40% рынка, поэтому сложности на производстве вызвали дефицит и привели к росту цен, говорил Евтухов.