Гинцбург считает, что «Спутник V» будет эффективен против варианта «омикрона» ХЕ

«Думаю, что [»Спутник V«] будет [эффективен], потому что это [ХЕ] комбинированный вариант [»омикрона«] BA.1 и BA.2, а “Спутник” эффективен против одного и другого. Соответственно, и назальный вариант препарата также будет эффективен», — полагает ученый.
Вариант XE был впервые обнаружен 19 января 2022 года в Великобритании. Согласно предварительным оценкам Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса может оказаться «самым заразным из всех, выявленных до этого».
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что вариант омикрон-штамма ХЕ вряд ли вызовет новую волну заболеваемости ковидом, поскольку в России создан мощный коллективный иммунитет.