Эксперт заявил, что в мире нет мутаций коронавируса, которые вызвали бы новую волну

«Новая волна будет зависеть от того, насколько активны мутации, насколько серьезно они влияют на эпидситуацию и на течение клинической картины заболевания. Пока новых серьезных мутаций нет, <…> резкого роста заболеваемости в ближайшее время, я надеюсь, не будет», — сказал он ТАСС.
Тимаков считает, что в России на сегодняшний день стабильная ситуация по коронавирусу.
Отвечая на вопрос о том, не вызывает ли опасений новый вариант «омикрона» XE, эксперт отметил, что граждане имеют достаточно хороший иммунитет к вирусу.
«Это комбинация вариантов “омикрона” BA.1 и BA.2. Большая часть населения России переболела и первым, и вторым “омикроном”, у нас есть иммунитет и к одному, и ко второму», — рассказал эксперт.
При этом он предупредил, что сегодня важно поддерживать свой иммунитет, в том числе за счет вакцинации. «В данный момент доступна назальная вакцина, которая может иммунитет поддерживать в хорошем, качественном состоянии на протяжении где-то, наверное, полугода-года точно», — заключил он.
Штамм XE был впервые обнаружен 19 января 2022 года в Великобритании. Согласно предварительным оценкам Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса может оказаться «самым заразным из всех, выявленных до этого».