Китай установил новый рекорд по числу заразившихся COVID-19

Как уточняется в заявлении ведомства, среди инфицированных, выявленных за пятницу, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены только у 1 350 человек, остальные 23 815 — бессимптомные носители. Лишь 94 из указанных лиц с COVID-19 прибыли из-за границы.
В начале апреля в Китае выявили новый подвариант штамма «омикрон» ВА 1.1. Штамм пока недостаточно изучен, однако известно, что он стал активно распространятся в западных провинциях. В частности, в провинции Цзянсу. За прошедшие сутки там выявили пять симптомных случаев заражения.
Инфицированные за последний месяц были выявлены в 30 из 31 административно-территориальной единицы Китая на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района. Пандемия почти не коснулась Тибета, где, как утверждают власти, по состоянию на субботу инфицированных не было ровно 800 дней.