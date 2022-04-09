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10:35 (мск), источник: РБК

Китай установил новый рекорд по числу заразившихся COVID-19

За прошедшие сутки в Китае зарегистрировали 25 165 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордом за всю пандемию. Об этом сообщается на сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Источник: AP 2022

Как уточняется в заявлении ведомства, среди инфицированных, выявленных за пятницу, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены только у 1 350 человек, остальные 23 815 — бессимптомные носители. Лишь 94 из указанных лиц с COVID-19 прибыли из-за границы.

В начале апреля в Китае выявили новый подвариант штамма «омикрон» ВА 1.1. Штамм пока недостаточно изучен, однако известно, что он стал активно распространятся в западных провинциях. В частности, в провинции Цзянсу. За прошедшие сутки там выявили пять симптомных случаев заражения.

Инфицированные за последний месяц были выявлены в 30 из 31 административно-территориальной единицы Китая на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района. Пандемия почти не коснулась Тибета, где, как утверждают власти, по состоянию на субботу инфицированных не было ровно 800 дней.

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