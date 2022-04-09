Голикова заявила об отсутствии роста регистрируемой безработицы в России

«Ситуация на рынке труда по-прежнему остается стабильной, роста регистрируемой безработицы не отмечается. При этом мы видим структурные изменения: увеличивается число граждан, которые работают в режиме неполного дня, а также в режиме простоя», — привели ее слова в секретариате в субботу.
Вице-премьер также отметила, что меняется и поведенческая модель граждан: сократилось число сотрудников, работающих удаленно.
Кроме того, с начала марта число вакансий на портале «Работа России» увеличилось с 1,6 млн до 1,88 млн вакансий.
В ходе заседания министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что сейчас на портале доступно более 24 тыс. обучающих программ. С 28 марта граждане получили возможность подавать заявки на обучение, на сегодняшний день уже подано 17 993 заявки на повышение квалификации. Кроме того, начался прием заявок на субсидирование найма. Уже получено более 4 тыс. заявок.
Регионы должны продолжать профилактическую работу, направленную на сохранение трудовых коллективов, а также информировать население и предпринимателей обо всех принимаемых и реализуемых мерах поддержки, заключила Голикова.