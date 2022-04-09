Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции

В понедельник РИА Новости подтвердили в посольстве России во Франции, что картины из коллекции Морозовых, которые были выставлены в фонде Louis Vuitton в Париже, готовятся к отправке в Россию.
Отмечается, что одна из картин принадлежит российскому бизнесмену, она «будет оставаться во Франции, пока активы ее владельца… будут оставаться замороженными». Другая картина, как сообщается, принадлежит Днепропетровскому музею изобразительных искусств на Украине и останется во Франции, «пока ситуация в стране не позволит ее безопасно вернуть».
В фонде Louis Vuitton, где проходила выставка картин из коллекции Морозовых, сообщали РИА Новости, что картины снимают с экспозиции и они будут переданы в российские музеи. При этом конкретной даты отправки картин нет, потому что они будут переправлены в разное время.
Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства», организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.