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15:30 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россиянам разрешат продавать автомобили через «Госуслуги»

В России расширят список операций с автомобилями, которые можно совершить через «Госуслуги». На портале появится сервис по продаже машин. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В документе отмечается, что функция будет доступна пользователям, которые разместили данные о своём авто в личном кабинете. На фоне санкционного давления в России намерены развивать структуру электронного правительства.

Источник: Агентство «Москва»

«Планируется, что первой негосударственной услугой, представленной на портале, станет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей», — указано в тексте документа.

Отмечается, что обновлённый функционал портала позволит подписать договор купли-продажи машины электронной подписью.

Сейчас на портале есть пошаговая инструкция о сделках с автомобилем, но электронные услуги предполагают лишь снятие машины с госрегистрации.

Также в России будут развивать структуру электронного правительства для бесперебойной работы государственных сервисов. Для этого создадут единую облачную платформу, которая «позволит выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены».

В пресс-релизе указано, что в структуру электронного правительства войдёт Национальный удостоверяющий центр, который обеспечивает выпуск отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов). Они необходимы для нормальной работы сайтов в российском сегменте интернета.

Ранее «Секрет» рассказывал, что на площадке «Авито» появилась возможность верифицировать аккаунт с помощью приложения «Госключ». Для этого у пользователя должен быть подтверждённый тип учётной записи на портале «Госуслуги». В компании заявили, что новая функция позволит повысить уровень доверия между продавцами и покупателями. Кроме того, опция даст дополнительные возможности для проверки прав собственности на недвижимость и автомобили.

Ирина Мещерская

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