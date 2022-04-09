Россиянам разрешат продавать автомобили через «Госуслуги»

«Планируется, что первой негосударственной услугой, представленной на портале, станет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей», — указано в тексте документа.
Отмечается, что обновлённый функционал портала позволит подписать договор купли-продажи машины электронной подписью.
Сейчас на портале есть пошаговая инструкция о сделках с автомобилем, но электронные услуги предполагают лишь снятие машины с госрегистрации.
Также в России будут развивать структуру электронного правительства для бесперебойной работы государственных сервисов. Для этого создадут единую облачную платформу, которая «позволит выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены».
В пресс-релизе указано, что в структуру электронного правительства войдёт Национальный удостоверяющий центр, который обеспечивает выпуск отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов). Они необходимы для нормальной работы сайтов в российском сегменте интернета.
Ранее «Секрет» рассказывал, что на площадке «Авито» появилась возможность верифицировать аккаунт с помощью приложения «Госключ». Для этого у пользователя должен быть подтверждённый тип учётной записи на портале «Госуслуги». В компании заявили, что новая функция позволит повысить уровень доверия между продавцами и покупателями. Кроме того, опция даст дополнительные возможности для проверки прав собственности на недвижимость и автомобили.