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22:00 (мск), источник: © РИА Новости

В Эрмитаже рассказали, какие произведения искусства задержали в Финляндии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Эрмитаж пояснил, что среди задержанных на границе в Финляндии были работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже-Лебрен, Джулио Карлини — итальянских и французских мастеров второй половины XVIII — XIX веков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки «‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей». Таможня Финляндии подтвердила задержку 2—4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах.

В Минкультуры РФ подтвердили, что экспонаты, проходившие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии. Девятого апреля Минкультуры РФ сообщило, что три машины с российскими картинами пересекли российскую границу и движутся в Петербург и Москву.

«В Россию вернулись экспонаты Государственного Эрмитажа, участвовавшие в выставке “Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей”, организованной постоянным партнером Эрмитажа — Итальянскими галереями в Милане. Среди них работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже-Лебрен, картина “Семейство Толстых в Венеции” Джулио Карлини», — сообщает Эрмитаж в своем Telegram-канале.

В выставке также участвовали музеи-заповедники «Гатчина», «Павловск», «Царское Село» и другие российские музейные собрания. Отмечается, что экспозиция прошла с большим успехом.

«Эрмитаж благодарит МИД РФ и особо сотрудников посольства РФ в Финляндии, правительство РФ и министерство культуры РФ, Федеральную таможенную службу и МИД Финляндии за поддержку», — отмечается в сообщении.

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