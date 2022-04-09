В Эрмитаже рассказали, какие произведения искусства задержали в Финляндии

Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей». Таможня Финляндии подтвердила задержку 2—4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах.
В Минкультуры РФ подтвердили, что экспонаты, проходившие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии. Девятого апреля Минкультуры РФ сообщило, что три машины с российскими картинами пересекли российскую границу и движутся в Петербург и Москву.
«В Россию вернулись экспонаты Государственного Эрмитажа, участвовавшие в выставке “Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей”, организованной постоянным партнером Эрмитажа — Итальянскими галереями в Милане. Среди них работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже-Лебрен, картина “Семейство Толстых в Венеции” Джулио Карлини», — сообщает Эрмитаж в своем Telegram-канале.
В выставке также участвовали музеи-заповедники «Гатчина», «Павловск», «Царское Село» и другие российские музейные собрания. Отмечается, что экспозиция прошла с большим успехом.
«Эрмитаж благодарит МИД РФ и особо сотрудников посольства РФ в Финляндии, правительство РФ и министерство культуры РФ, Федеральную таможенную службу и МИД Финляндии за поддержку», — отмечается в сообщении.