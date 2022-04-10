07:15 (мск), источник: Известия
Потянуло к земле: что ждет россиян в новом дачном сезоне
С электричеством стало проще, а с курятниками — сложнее.
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В этом году загородные дома россиян уверенно берут верх над курортами. Как показывают результаты опросов, примерно каждый пятый житель России планирует провести летний отпуск на собственной даче. Какие нововведения ждут в этом сезоне дачников и о чем следует помнить, чтобы сезон прошел без проблем, разбирались «Известия».
В декабре 2021 года в России в очередной раз продлили дачную амнистию. В упрощенном порядке оформлять собственность на земельные участки и возведенные на них жилые строения можно до 1 марта 2031 года.
Также дачная амнистия предусматривает уведомительный порядок строительства жилых домов, возведение которых начато до 4 августа 2018 года, в отношении которых не было получено разрешение на строительство.
Самое простое — то, что касается участков, предоставленных на любом основании до 30 октября 2001 года, даты вступления в силу Жилищного кодекса РФ. Такие участки можно оформить в собственность, предоставив заявление и документы, подтверждающие право владения земельным участком. Как рассказали в Росреестре, основанием для кадастрового учета и регистрации права на земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, может являться выписка из похозяйственной книги, которую выдает орган местного самоуправления.
Постановка на кадастровый учет и регистрация прав на жилой или садовый дом, возведенный на участке, могут быть осуществлены на основании технического права на дом и правоустанавливающего документа на земельный участок. Уведомительный порядок действует и для тех построек, строительство которых началось до 4 августа 2018 года, но до сих пор не завершено.
В новой редакции амнистия действует и для наследников земельных участков и жилых строений на них. Для них действует аналогичный порядок регистрации, но в дополнение к перечисленным документам им потребуется представить официальный документ о вступлении в права наследования.
По мнению юристов, продление дачной амнистии равно выгодно и дачникам, и государству. «Продление дачной амнистии вполне объяснимо: это стимулирует рынок, помогает экономике. Она упрощает процедуру оформления права собственности граждан на недвижимость: земельные участки и строения на них. Государство нуждается в финансировании бюджета, а дачная амнистия способствует всё большему переходу недвижимости в частные руки, соответственно, в бюджет поступает больше налогов. Дачная амнистия позволяет гражданам представлять минимум документов и не проходить через сложные процедуры, например судебные, которые влекут большие расходы. Кроме того, за счет упрощенной процедуры приобретения права собственности разгружаются государственные органы и суды», — поясняет Юлия Рамзенкова, член Ассоциации юристов России.
Несмотря на то что подавляющее большинство дачников предпочитают воспользоваться преимуществами дачной амнистии, некоторые не торопятся с регистрацией прав собственности на землю и дом. Дело в том, что пока земля и строения не значатся в Росреестре, на них не приходят налоговые уведомления. Но дело не всегда в желании увильнуть от закона.
«Есть пенсионеры, которым чисто физически трудно заниматься оформлением, есть люди, для которых затраты, связанные с постановкой на кадастровый учет, слишком велики, есть, наконец, владельцы, которые, к примеру, получили дачный участок в наследство и мало интересуются его судьбой. Поэтому даже продление дачной амнистии не гарантирует, что все, кто имеет на нее право, воспользуются ею», — говорит председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
«Юридические плюсы определенно есть, — говорит Юлия Рамзенкова. — Во-первых, гражданин приобретает недвижимость в собственность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он может распоряжаться своим имуществом в рамках закона — например, продавать или завещать его. Во-вторых, в процессе приобретения права собственности заявитель может заказать услуги по межеванию и утвердить границы своего участка, что поможет потом при возникновении споров с соседями и не только. Кроме того, оформленное право собственности на жилой дом поможет избежать штрафов за возведение самовольной постройки».
Власти также объясняют плюсы официальной регистрации земли и строений. Так, сотрудники министерства имущественных отношений Московской области проводят встречи с представителями дачных товариществ, рассказывая о том, что принесет им регистрация. По словам заместителя главы ведомства Юрия Лаврякова, зарегистрированная недвижимость позволяет получить стопроцентное возмещение по страховому полису. Кроме того, в зарегистрированном садовом доме начинает действовать понижающий коэффициент при расчете цен за электроэнергию, возникает право на имущественный налоговый вычет, а при постоянном проживании официальный владелец строения получает право на снижение платы за коммунальные услуги и возможность прописки в дачном доме.
Если же оно не оформлено в собственность, с возмещением могут возникнуть проблемы. Это, безусловно, не самый частый вариант, однако он хорошо иллюстрирует тот факт, что юридическое оформление собственности, безусловно, помогает дачникам увереннее смотреть в завтрашний день.
9 октября 2021 года вступило в силу постановление правительства РФ № 1711 «О внесении изменений в правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации». Документ со столь длинным названием подарил дачникам и садоводам свободу самостоятельного подключения к электросетям.
Теперь дачники в вопросе подключения электричества не зависят от добросовестности руководства товарищества и не должны ждать, пока все члены СНТ наконец-то соберутся и примут общее решение о подключении, что иногда растягивается на годы.
Для подключения к электросетям достаточно подать заявку в сетевую организацию, электрическое хозяйство которой находится в максимальной близости от границ участка. Это можно сделать лично или через сайт «Россетей» портал-тп.рф. В течение 10 рабочих дней организация представит пользователю в личном кабинете полный пакет документов и счет на оплату.
Для подключения по льготному тарифу должно соблюдаться несколько условий. Во-первых, потребление не должно превышать 15 кВт — этого вполне достаточно для нужд частного дачного дома, не перегруженного электроприборами. Во-вторых, подключение осуществляется по третьей категории надежности, то есть оно не предусматривает резервного энергообеспечения на случай аварии. В-третьих, заявитель не должен был подключать по льготному тарифу другие объекты в том же районе в предыдущие три года. И, наконец, самое сложное: расстояние от дачного участка до ЛЭП нужной мощности не должно превышать 800 м, в противном случае дачнику могут отказать в заключении договора из-за отсутствия технической возможности.
Многие дачники даже не думают, что практически ежедневно нарушают закон. Между тем пожарная инспекция предупреждает: за нарушение правил противопожарной безопасности на участке предусмотрены немалые штрафы, которые с прошлого года стали еще строже. При этом незнание законов не освобождает отдыхающих на природе граждан от ответственности.
Решили сжечь траву или сухостой? Подготовьте специальное место для сжигания — металлическую емкость, вкопанную в землю на глубину не менее 30 см. Она должна находиться на безопасном расстоянии от строений и деревьев и очищена от всего, что может загореться, — сухостоя, травы и мусора. За нарушение данной нормы предусмотрен такой же штраф, как и за неправильно установленный мангал. Если же в регионе введен особый противопожарный режим — например, связанный с жарой, засухой или лесными пожарами, — разведение огня на участке запрещено вообще и даже розжиг мангала по всем правилам будет считаться нарушением — с соответствующим штрафом.
Кто-то, возможно, сочтет действующие нормы слишком суровыми, но многие эксперты, напротив, считают их недостаточными. «Противопожарные нормативы связаны с безопасностью людей. Если, не дай бог, на участке случится пожар — пострадать может весь поселок. А у нас, как правило, в каждом доме, на каждом участке — по несколько нарушений, а иногда и не по одному десятку. Пожарных инспекторов, как правило, не хватает на все участки — он решает вопросы с руководителями СНТ по поводу нарушений на уровне товарищества, которых тоже немало. Эту ситуацию невозможно исправить разом. Необходимо понемногу, шаг за шагом, работать с людьми, объяснять, что соблюдать противопожарные нормы — в их интересах. Тогда понемногу, шаг за шагом, ситуация начнет улучшаться», — говорит Андрей Туманов.
2 августа 2021 года Верховный суд РФ подтвердил решение волгоградской региональной государственной инспекции по использованию и охране земель, ранее оштрафовавшей местную жительницу за установку курятника в саду. Женщина была оштрафована на 10 тыс. рублей за нецелевое использование земель. Оспаривая это решение, женщина дошла до Верховного суда, который, однако, встал на сторону инспекторов и подтвердил правомерность наложенного штрафа.
«При рассмотрении дела выявлено… несоответствие вида использования ею земельного участка ни основным, ни условно разрешенным видам использования, перечисленным в правилах землепользования и застройки городского округа Волгограда», — говорится в постановлении Верховного суда.
Согласно ч. 1 ст. 8.8 Кодекса об административных правонарушениях, использование земельных участков не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель влечет за собой наложение штрафа на сумму от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тыс. рублей. Однако решение Верховного суда, по мнению юристов, может стать прецедентом — особенно в случаях, когда начинающий животновод конфликтует с соседями или если размеры подсобного хозяйства начинают превышать все разумные пределы. Так что тем, кто планирует заводить птицу или козу на участке, не помешает сперва договориться с соседями, иначе неприятностей не избежать.