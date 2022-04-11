12:46 (мск), источник: Моя Планета
Самые большие города мира
Какой город занимает такую же площадь, что и Австрия? Где живет столько же людей, сколько в Тайване? На каком месте находится в мировом рейтинге Москва?
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Какой самый большой город в мире? Крупнейшую агломерацию земного шара образует Нью-Йорк. Только представьте: вместе с пригородами он занимает 12 093 км2, что примерно вдвое больше Москвы. Это делает Нью-Йорк самым большим городом в мире по площади.
Большой Бостон, США. На втором месте в списке 10 самых больших городов по площади еще одна американская агломерация, которая занимает 9538 км2, что примерно равняется площади Кипра. Это одна из старейших территорий в стране, освоенных европейскими переселенцами, а центром ее является Бостон.
Токио — Иокогама, Япония. Агломерация раскинулась на площади 8230 км2, то есть на ее территории уместились бы две страны: Бруней и Маврикий.
Атланта, США. Площадь составляет 7400 км2, и здесь трижды бы уместился Люксембург. Центром агломерации является одноименный город. Он же самый большой город штата Джорджия.
Чикаго, США. Это второй по значимости финансовый центр США после Нью-Йорка. Вместе с пригородами он раскинулся на территории 7006 км2.
Лос-Анджелес, США: 6351 км2 вместе с пригородами.
Москва, Россия: 5891 км2 вместе с пригородами.
Вашингтонская агломерация, США: 5500 км2.
Филадельфия, США: 5430 км2 вместе с пригородами.
Агломерация Даллас — Форт-Уэрт — Арлингтон, США: 5279 км2.
В рейтинге не учитывается непрерывность и плотность застройки, а площадь включает в себя всю территорию, в том числе природные объекты, которые находятся в границах населенного пункта.
Чунцин, Китай. Это самый большой город в мире по территории. Его площадь составляет 82 403 км2, что чуть меньше Австрии. Однако сам город занимает 1473 км2 (1,79%), остальная часть приходится на пригородные и сельские районы. На 1 км2 проживает 373 человека, что примерно можно сравнить с Московской областью.
Ханчжоу, Китай. Столица провинции Чжэцзян раскинулась на территории 16 853,6 км2, что немногим меньше Кувейта. Это важный культурный центр Поднебесной, известный своим чаем, пагодами и живописными окрестностями.
Пекин, Китай. На территории, которую занимает столица Поднебесной, вполне уместились бы Черногория и Маврикий — 16 411 км2. Городская зона занимает меньшую, но постоянно увеличивающуюся часть Пекина.
Брисбен, Австралия. Площадь города — 15 826 км2. Он долгое время выполнял роль центра для содержания английских заключенных, приговоренных к ссылке. А сейчас занимает первое место по приросту населения в Австралии. В нем проживают более 2 млн человек.
Эль-Айн, ОАЭ. Это четвертый по численности населения город Объединенных Арабских Эмиратов и пятый по занимаемой территории в мире. Его площадь составляет 15 100 км2, а проживают в нем более 760 000 человек.
Чэнду, Китай: 14 378 км2.
Сидней, Австралия: 12 368 км2.
Тяньцзинь, Китай: 11 760 км2.
Мельбурн, Австралия: 9992 км2.
Киншаса, Демократическая Республика Конго: 9965 км2.
Какой самый большой город в этой категории? Зависит от того, что учитывать — численность или плотность. Примечательно, что самые большие города мира по площади обладают вполне терпимой плотностью населения, и в сравнении с плотностью многих азиатских городов час пик в московском метро может показаться раем.
Топ-10 самых населенных городов: по численности жителей
Шанхай, Китай. В крупнейшем финансовом центре Поднебесной и одном из ведущих в мире проживают 24,9 млн человек. Это немногим больше, чем в Тайване. Из них около 10 млн являются выходцами из других городов Китая, и это самый большой город мира по численности населения.
Пекин, Китай. В городе постоянно проживают более 21,9 млн человек, как на Шри-Ланке. При этом число людей в возрасте от 60 лет составляет около 4,3 млн человек, и эта цифра продолжает увеличиваться. Город «стареет».
Стамбул, Турция. Общая численность провинции Стамбул — 15,5 млн человек, что равняется числу жителей Сомали. В этом населенном пункте живет каждый пятый житель Турции.
Лагос, Нигерия. Это крупнейший город страны и второй по численности населения в Африке. В нем проживают 15,3 млн человек, что более чем в четыре раза больше, чем в Берлине — самом крупном городе Германии.
Токио, Япония. Численность японской столицы составляет 13,9 млн человек, что немногим меньше населения целой Камбоджи. При этом агломерация Токио — Иокогама не только занимает третье место по площади, но и является самой крупной в мире по численности населения. В ней проживают 39,1 млн жителей, то есть примерно столько же, сколько в Афганистане.
Тяньцзинь, Китай: 13,8 млн человек.
Гуанчжоу, Китай: 13,6 млн человек.
Мумбай, Индия: 12,7 млн человек.
Москва, Россия: 12,7 млн человек.
Сан-Паулу, Бразилия: 12,4 млн человек.
Топ-10 самых больших городов по плотности населения
Манила, Филиппины. Столица страны — самый густонаселенный город в мире. На 1 км2 проживают 41 515 человек, что примерно в восемь раз больше, чем в Москве.
Патерос, Филиппины. Входит в Столичный регион с центром Манила и является самым маленьким в ее составе по площади и численности населения. Зато занимает второе место в мире по плотности. На 1,8 км2 проживают 63 643 человека. Плотность составляет около 36 000 человек на 1 км&sub2;, что в семь раз больше по сравнению с Москвой.
Мандалуйонг, Филиппины. Площадь одного из самых маленьких городов страны — 21,3 км2, но на 1 км2 проживает 34 925 человек. Численность населения продолжает расти.
Калоокан, Филиппины. Этот город тоже входит в Столичный регион, и плотность населения в нем — 29 774 человека на 1 км2.
Бней-Брак, Израиль. Замыкает пятерку лидеров город, где на 1 км2 проживает 29 345 человек. Его площадь — всего 7 км2.
Дакка, Бангладеш: 29 069 человек на 1 км2.
Порт-о-Пренс, Гаити: 27 395 человек на 1 км2.
Макати, Филиппины: 26 811 человек на 1 км2
Леваллуа-Перре, Франция: 26 713 человек на 1 км2.
Венсен, Франция: 26 121 человек на 1 км2.
Первое место среди самых больших городов России занимает Москва. Ее площадь без пригородов составляет 2561 км2. Если ранее за ней следовал Санкт-Петербург с площадью 1439 км2, с января 2022 года все изменилось. Город на Неве уступил место Саратову, к которому присоединилось 54 населенных пункта Саратовского района, благодаря чему его площадь увеличилась до 2100 км2. Официальные рейтинги пока не успели это учесть, и в списке самых больших городов по площади Санкт-Петербург по-прежнему 56-й.