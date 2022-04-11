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12:46 (мск), источник: Моя Планета

Самые большие города мира

Какой город занимает такую же площадь, что и Австрия? Где живет столько же людей, сколько в Тайване? На каком месте находится в мировом рейтинге Москва?

Мегаполисы растут со стремительной скоростью, поглощая не только сельскохозяйственные угодья, но и небольшие населенные пункты. В результате образуются городские агломерации с единым центром и городами-спутниками, которые тесно связаны между собой производством, культурой и транспортом. Приводим рейтинг самых больших городов мира по площади и населению.

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Самые большие города по площади: топ-10

Какой самый большой город в мире? Крупнейшую агломерацию земного шара образует Нью-Йорк. Только представьте: вместе с пригородами он занимает 12 093 км2, что примерно вдвое больше Москвы. Это делает Нью-Йорк самым большим городом в мире по площади.

Большой Бостон, США. На втором месте в списке 10 самых больших городов по площади еще одна американская агломерация, которая занимает 9538 км2, что примерно равняется площади Кипра. Это одна из старейших территорий в стране, освоенных европейскими переселенцами, а центром ее является Бостон.

Токио — Иокогама, Япония. Агломерация раскинулась на площади 8230 км2, то есть на ее территории уместились бы две страны: Бруней и Маврикий.

Атланта, США. Площадь составляет 7400 км2, и здесь трижды бы уместился Люксембург. Центром агломерации является одноименный город. Он же самый большой город штата Джорджия.

Чикаго, США. Это второй по значимости финансовый центр США после Нью-Йорка. Вместе с пригородами он раскинулся на территории 7006 км2.

Лос-Анджелес, США: 6351 км2 вместе с пригородами.

Москва, Россия: 5891 км2 вместе с пригородами.

Вашингтонская агломерация, США: 5500 км2.

Филадельфия, США: 5430 км2 вместе с пригородами.

Агломерация Даллас — Форт-Уэрт — Арлингтон, США: 5279 км2.

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Самые большие по территории города в мире: топ-10

В рейтинге не учитывается непрерывность и плотность застройки, а площадь включает в себя всю территорию, в том числе природные объекты, которые находятся в границах населенного пункта.

Чунцин, Китай. Это самый большой город в мире по территории. Его площадь составляет 82 403 км2, что чуть меньше Австрии. Однако сам город занимает 1473 км2 (1,79%), остальная часть приходится на пригородные и сельские районы. На 1 км2 проживает 373 человека, что примерно можно сравнить с Московской областью.

Ханчжоу, Китай. Столица провинции Чжэцзян раскинулась на территории 16 853,6 км2, что немногим меньше Кувейта. Это важный культурный центр Поднебесной, известный своим чаем, пагодами и живописными окрестностями.

Пекин, Китай. На территории, которую занимает столица Поднебесной, вполне уместились бы Черногория и Маврикий 16 411 км2. Городская зона занимает меньшую, но постоянно увеличивающуюся часть Пекина.

Брисбен, Австралия. Площадь города 15 826 км2. Он долгое время выполнял роль центра для содержания английских заключенных, приговоренных к ссылке. А сейчас занимает первое место по приросту населения в Австралии. В нем проживают более 2 млн человек.

Эль-Айн, ОАЭ. Это четвертый по численности населения город Объединенных Арабских Эмиратов и пятый по занимаемой территории в мире. Его площадь составляет 15 100 км2, а проживают в нем более 760 000 человек.

Чэнду, Китай: 14 378 км2.

Сидней, Австралия: 12 368 км2.

Тяньцзинь, Китай: 11 760 км2.

Мельбурн, Австралия: 9992 км2.

Киншаса, Демократическая Республика Конго: 9965 км2.

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Самые большие города по населению: топ-20

Какой самый большой город в этой категории? Зависит от того, что учитывать численность или плотность. Примечательно, что самые большие города мира по площади обладают вполне терпимой плотностью населения, и в сравнении с плотностью многих азиатских городов час пик в московском метро может показаться раем.

Топ-10 самых населенных городов: по численности жителей

Шанхай, Китай. В крупнейшем финансовом центре Поднебесной и одном из ведущих в мире проживают 24,9 млн человек. Это немногим больше, чем в Тайване. Из них около 10 млн являются выходцами из других городов Китая, и это самый большой город мира по численности населения.

Пекин, Китай. В городе постоянно проживают более 21,9 млн человек, как на Шри-Ланке. При этом число людей в возрасте от 60 лет составляет около 4,3 млн человек, и эта цифра продолжает увеличиваться. Город «стареет».

Стамбул, Турция. Общая численность провинции Стамбул — 15,5 млн человек, что равняется числу жителей Сомали. В этом населенном пункте живет каждый пятый житель Турции.

Лагос, Нигерия. Это крупнейший город страны и второй по численности населения в Африке. В нем проживают 15,3 млн человек, что более чем в четыре раза больше, чем в Берлине самом крупном городе Германии.

Токио, Япония. Численность японской столицы составляет 13,9 млн человек, что немногим меньше населения целой Камбоджи. При этом агломерация Токио — Иокогама не только занимает третье место по площади, но и является самой крупной в мире по численности населения. В ней проживают 39,1 млн жителей, то есть примерно столько же, сколько в Афганистане.

Тяньцзинь, Китай: 13,8 млн человек.

Гуанчжоу, Китай: 13,6 млн человек.

Мумбай, Индия: 12,7 млн человек.

Москва, Россия: 12,7 млн человек.

Сан-Паулу, Бразилия: 12,4 млн человек.

Топ-10 самых больших городов по плотности населения

Манила, Филиппины. Столица страны самый густонаселенный город в мире. На 1 км2 проживают 41 515 человек, что примерно в восемь раз больше, чем в Москве.

Патерос, Филиппины. Входит в Столичный регион с центром Манила и является самым маленьким в ее составе по площади и численности населения. Зато занимает второе место в мире по плотности. На 1,8 км2 проживают 63 643 человека. Плотность составляет около 36 000 человек на 1 км&sub2;, что в семь раз больше по сравнению с Москвой.

Мандалуйонг, Филиппины. Площадь одного из самых маленьких городов страны — 21,3 км2, но на 1 км2 проживает 34 925 человек. Численность населения продолжает расти.

Калоокан, Филиппины. Этот город тоже входит в Столичный регион, и плотность населения в нем — 29 774 человека на 1 км2.

Бней-Брак, Израиль. Замыкает пятерку лидеров город, где на 1 км2 проживает 29 345 человек. Его площадь всего 7 км2.

Дакка, Бангладеш: 29 069 человек на 1 км2.

Порт-о-Пренс, Гаити: 27 395 человек на 1 км2.

Макати, Филиппины: 26 811 человек на 1 км2

Леваллуа-Перре, Франция: 26 713 человек на 1 км2.

Венсен, Франция: 26 121 человек на 1 км2.

Источник: Pavel Homenko/CC0

Самые большие города России

Первое место среди самых больших городов России занимает Москва. Ее площадь без пригородов составляет 2561 км2. Если ранее за ней следовал Санкт-Петербург с площадью 1439 км2, с января 2022 года все изменилось. Город на Неве уступил место Саратову, к которому присоединилось 54 населенных пункта Саратовского района, благодаря чему его площадь увеличилась до 2100 км2. Официальные рейтинги пока не успели это учесть, и в списке самых больших городов по площади Санкт-Петербург по-прежнему 56-й.

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