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02:24 (мск), источник: Коммерсантъ

В РПЦ не исключили встречи патриарха Кирилла и папы римского Франциска на Ближнем Востоке

В Русской православной церкви (РПЦ) не могут пока назвать место и точное время встречи патриарха Кирилла и папы римского Франциска. Однако в РПЦ не исключают, что она может пройти на Ближнем Востоке, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Источник: РИА "Новости"

«Ближний Восток рассматривается как одно из приоритетных направлений для проведения такой встречи», — сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Он пояснил, что «с самого начала папа и патриарх хотели встретиться там, где существуют проблемы, там, где христианское население нуждается в поддержке».

Митрополит Иларион также сказал, что вопросы времени и места встречи прорабатываются. Он отметил, что в нынешней сложной политической ситуации проработки требуют в том числе вопросы, касающиеся безопасности, транспорта и логистики.

Ранее в РПЦ сообщили о подготовке встречи патриарха Кирилла с папой римским. В конце марта митрополит Иларион говорил, что встреча может состояться в 2022 году. Тогда митрополит отметил, что из-за ситуации на Украине российскому патриарху и папе римскому нужно пообщаться в очном формате.

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