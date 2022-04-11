В РПЦ не исключили встречи патриарха Кирилла и папы римского Франциска на Ближнем Востоке

«Ближний Восток рассматривается как одно из приоритетных направлений для проведения такой встречи», — сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).
Он пояснил, что «с самого начала папа и патриарх хотели встретиться там, где существуют проблемы, там, где христианское население нуждается в поддержке».
Митрополит Иларион также сказал, что вопросы времени и места встречи прорабатываются. Он отметил, что в нынешней сложной политической ситуации проработки требуют в том числе вопросы, касающиеся безопасности, транспорта и логистики.
Ранее в РПЦ сообщили о подготовке встречи патриарха Кирилла с папой римским. В конце марта митрополит Иларион говорил, что встреча может состояться в 2022 году. Тогда митрополит отметил, что из-за ситуации на Украине российскому патриарху и папе римскому нужно пообщаться в очном формате.