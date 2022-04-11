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11:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Спящая принцесса, отшельники и древние тайны. Что искать российскому туристу на Алтае?

Республика Алтай, входящая в Сибирский федеральный округ, — одно из самых живописных мест России. Пожалуй, нигде в стране не найти такого разнообразия ландшафтов, живого мира, такой красивой природы, чистого воздуха и кристально-прозрачных горных озер.

Источник: РИА "Новости"

Побывать здесь, в «месте силы», которое воспевал художник и философ Николай Рерих, стоит хотя бы раз. «Лента.ру» рассказывает о том, что ждет путешественника в Республике Алтай.

От начала времен

Если сказать «Алтай» и прислушаться к себе, первое, о чем вспомнишь, даже если никогда не был там, — это терпкий запах разнотравья. Потом придут образы горных озер и лугов, утренней дымки и благословенного одиночества, которого так часто не хватает на территории Центральной России. Плотность населения в Республике Алтай — всего 2,5 человека на квадратный километр.

Вообще, регионов с таким названием в мире не один и не два. Есть Алтай (Алатай) в Киргизии, в Китае… Да и даже в России — Алтайский край со столицей в Барнауле и Республика (Горный) Алтай, в которой всего один город — столица Горно-Алтайск.

Именно этот регион одним из первых в Сибири заселили первобытные люди, произошло это около 500 тысяч лет назад. Здесь находятся Усть-Канская, Страшная, Денисова пещера, где археологи обнаруживают стоянки пещерного типа

Именно здесь, в Денисовской пещере, были в 1980 году найдены останки денисовского человека — вымершего подвида Homo, который жил всего 40 тысяч лет тому назад, в одно время с неандертальцами и человеком разумным, населявшими этот регион.

Алтай — это буквально колыбель цивилизаций. В бронзовом веке тут жили люди афанасьевской культуры, оставившие после себя причудливые погребальные монументы. В железном веке здесь селились скифы, которые славились не только как воины-наемники, но и создавали настоящие произведения искусства, на которых изображали животных — настоящих и вымышленных.

Позднее Горный Алтай был домом и для хунну — протомонголов, варваров, из-за набегов которых империя Хань построила Великую китайскую стену. Были здесь и туркоязычные кыргызы, создававшие здесь свои каганаты, и найманы, и другие народы. Территории Алтая входили в Монгольскую империю, а потом в состав государства калмыков — Джунгарское ханство. И только в 1756 году, после разгрома ханства, по просьбе совета зайсанов — родов, которые населяли территорию, императрица Елизавета приняла их прошение о присоединении к Российской империи.

Источник: РИА "Новости"

Горный Алтай, находящийся на границе Западной Сибири и Центральной Азии, имел огромное стратегическое значение для России. Включение этого региона в ее состав позволило укрепить геополитическую позицию государства и создать условия для продвижения в Центральную Азию. А разрозненные племена и народы собрались в один общий — алтайский.

Вдоль по Чуйскому тракту

Местных жителей на Алтае немного — всего 215 тысяч человек на огромной территории площадью 93 тысячи квадратных километров, что сравнимо с территорией средней европейской страны. Но каждое лето по Чуйскому тракту, тянущемуся от Бийска до заставы Ташанта на 600 километров, идет нескончаемая вереница автомобилей туристов, желающих посетить заповедную землю.

Конечно, есть и те, кому хочется посмотреть красоты региона в зимнее время, но тогда горы покрываются толстым слоем снега, и бродить там — занятие для больших любителей. Но весной снег сходит, и Алтай предстает перед туристами во всей своей первобытной красе.

Этот регион давно стал одним из основных направлений внутреннего туризма в России, от семейного до экстремального. Чуйский тракт позволяет насладиться действительно уникальными пейзажами, его окружает огромное разнообразие ландшафтов — недаром журнал National Geographic включил эту дорогу в десятку самых красивых в мире.

Основное природное богатство этого живописного края находится в его заповедниках. Самый первый из них, Алтайский, был создан в 1932 году. Он находится на правом берегу Телецкого озера и включает в себя часть его акватории, а также прилегающие к нему реки

Телецкое озеро называют вторым Байкалом. Его протяженность — 78 километров, и оно находится в тектоническом разломе, то есть на стыке литосферных плит коры Земли. Когда-нибудь, через много миллионов лет, здесь будет новый океан, а пока его пресная, почти ключевая вода остается кристально прозрачной и холодной даже в жаркий день.

Здесь растут преимущественно хвойные деревья — сосна, пихта, ель, кедр. Весной можно встретить тощего и голодного медведя, который только очнулся от спячки. Горизонт заслоняют горы, пики которых зачастую скрыты облаками.

Источник: РИА "Новости"

Совсем неподалеку отсюда, за хребтом Корбу, находится исток реки Абакан, и там же — избушка отшельников Лыковых, которые бежали туда от сталинских репрессий 30-х годов. Теперь там живет одна Агафья Лыкова.

Чтобы понять, насколько велика территория Алтайского заповедника, достаточно сказать, что начинается она на границе с Монголией и республикой Тува и доходит до тайги Кузбасса и Хакасии. Конечно, такую площадь очень сложно контролировать, поэтому браконьеры сюда нет-нет да и заезжают. Однако по большей части лесная охрана со своими задачами справляется, и популяции редких животных здесь растут от года к году.

Дальше и выше

Если продолжить путь по Чуйскому тракту, не сворачивать к озеру Бия, и ехать на восток, то через некоторое время перед путешественником откроется высокогорная Уймонская степь. Точно так же ее в 1926 году увидел художник Николай Рерих, который был здесь в составе Центрально-Азиатской экспедиции.

Чуть дальше, по берегам протекающей здесь реки Катунь, живут русские староверы. Помимо них здесь ни души — разве что дирекция и научные отделы Катунского биосферного заповедника и природного парка Белуха. Озера, водопады, скалы и ледники Катунского хребта одновременно поражают воображение, будоражат все органы чувств и в то же время успокаивают и умиротворяют.

Источник: РИА "Новости"

В отличие от Алтайского заповедника, Катунский небольшой, да и территория его наполовину состоит из безжизненных ледников, снежников и скал. Остальная часть — тайга, пересеченная аккуратными дорожками и тропами, контролируемыми егерями. Здесь встречаются снежный барс, сибирский козерог, марал, косуля, кабарга, медведь, рысь, росомаха, лось, куница и соболь.

В чаще скрываются небольшие озера, а из ледника Геблера бьет вода молочно-белого цвета. Здесь находится исток главной реки Алтая — Катуни, соответственно и Оби, которая состоит из слияния Катуни и Бии. Вспомните легенду о Беловодье и молочных реках с кисельными берегами — вот он, ее прообраз.

Спящая принцесса и Горно-Алтайск

Чуйский тракт идет почти до самой монгольской границы, через высокогорный центр Кош-Агач, что в центре Чуйской степи, высота которой над уровнем моря составляет почти два километра.

Юго-западнее Кош-Агача находится знаменитое плато Укок. Тут, в одном из курганов, 30 лет назад археологи нашли во льду мумию женщины, умершей около 2300 лет назад

На ее теле отлично просматривались татуировки, она была одета в меховую шапку и шубу. Как выяснили ученые, молодая женщина умерла от рака молочной железы.

Алтайскую принцессу нашли в кургане Ак-Алаха-З. Помимо нее в захоронении, которое относят к пазырыкской культуре, находились шесть коней с седлами и сбруей и деревянная колода из лиственницы.

Появление алтайской принцессы взбудоражило научный мир, поскольку отлично сохранившееся тело, предметы обихода и одежда позволили узнать многое об образе жизни людей, живших на территории Алтая в III—V вв.еке до нашей эры.

Источник: РИА "Новости"

С 1993 до 2012 года мумия хранилась в музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, и алтайцы были чрезвычайно этим недовольны, так как считали Принцессу местным достоянием. Поэтому в конце концов мумию передали в Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске, где она находится по сей день.

Горно-Алтайск, столица Республики Алтай, приютился в предгорьях близ места слияния рек Улалушки и Маймы

Это небольшой современный город, население которого составляет всего 64 тысячи человек. Главной достопримечательностью является Республиканский краеведческий музей, у которого есть несколько филиалов по всему региону. Помимо Алтайской принцессы здесь хранится уникальная коллекция образцов горных пород, образцы со стоянки палеолитического человека, уникальные материалы, посвященные коренному и старообрядческому населению республики.

Но, конечно, музей — это далеко не все. В городе есть множество других мест притяжения. Тут и Церковь преображения Господня, и храм Покрова пресвятой Богородицы и буддистский дацан. Культурная жизнь столицы республики сосредоточена в национальном драматическом театре.

Заповедный комфорт

Алтай — это не только практически нетронутая природа, здесь очень развита туристическая инфраструктура, которая позволяет сделать отдых в регионе комфортным. Основным ее узлом является город-курорт Белокуриха, где находится 19 санаториев. Он расположен в Алтайском крае, на границе Алтайской Республики, недалеко от Горно-Алтайска.

Источник: РИА "Новости"

Здесь можно насладиться чистейшим ионизированным воздухом, богатым легкими аэроионами, искупаться в термальных источниках, щелочная минеральная вода которых благотворна для здоровья, и попробовать лечение грязями с озер Алтайского края. Если хочется более активного отдыха, то рядом с Белокурихой оборудовано три горнолыжных склона длиной от 650 до 2050 метров.

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Вообще, лыжный туризм — один из самых востребованных видов зимнего активного туризма в регионе. И практиковать его можно не только в Белокурихе — многие турфирмы предлагают исследовать территорию Алтая, зимой скрытую под плотным покровом снега, на лыжах. При этом вовсе не обязательно заниматься экстримом — это можно делать в сопровождении снегоходов, прокладывающих лыжню и везущих личные вещи отдыхающих.

В летнее время перед туристами открывается огромное количество возможностей для активного отдыха. На Алтае можно отправиться в конный поход, заняться рафтингом, трекингом, дайвингом, альпинизмом, полетать на дельтаплане и даже на вертолете, исследовать местные пещеры, порыбачить и поохотиться, а также изучать «в поле» историю края. Сложность туров тоже может варьироваться — и для профессионалов, и для самых обычных отдыхающих.

Источник: РИА "Новости"

***

Алтай — это не просто территория. Это место, хранящее особый, ни с чем не сравнимый дух. Его внешняя красота пропитана тайнами и волшебством, именно поэтому Николай Рерих, художник, философ-мистик, путешественник и археолог, до конца своей жизни грезил созданием здесь новой высокодуховной цивилизации.

Здесь, где объединяются Восток и Запад, по его мнению, могли бы объединиться старые и новые культурно-нравственные ценности, а также научные и религиозные представления о мире. И для того, чтобы понять, о чем он говорил, почему грезил Алтаем и изображал его на своих полотнах, стоит приехать сюда хотя бы раз. Практически наверняка он не станет последним.

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