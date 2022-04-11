Археологи обнаружили на севере Китая три могилы времен династии Тан

ПЕКИН, 11 апреля. /ТАСС/. Археологи обнаружили в провинции Шаньси на севере Китая три древние могилы, относящиеся, по утверждению специалистов, к эпохе династии Тан (618−907). Об этом сообщило в понедельник агентство Синьхуа.
По его данным, захоронения были найдены в сельской местности около города Шочжоу (север провинции), в районе, где более тысячи лет назад сосуществовали земледельческая и кочевая культуры. Ученые установили, что две из трех могил принадлежали супружеской паре.
Среди предметов, извлеченных исследователями из-под земли, — керамика, лакированные изделия, принадлежности, изготовленные из железа и камня, а также медные монеты, серебряные украшения, расчески из кости.
Особое внимание археологов привлекли башнеобразные котлы, которые появились в Китае при династии Тан под влиянием традиционных верований и буддизма.
«Считалось, что такие котлы помогали усопшим питаться в потустороннем мире», — рассказал представитель института археологии провинции Шаньси Гао Чжэньхуа.
Как полагают китайские специалисты, размер и местонахождение могил, а также количество найденных в них вещей свидетельствуют, что похороненные были простолюдинами. Благодаря этой находке ученые получили ценный материал для более детального изучения быта в истории региона, имеющего тесную связь с основанием династии Тан, эпоха которой ознаменовалась огромным экономическим и культурным влиянием Китая на всю Восточную Азию.