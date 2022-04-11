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10:37 (мск), источник: © РИА Новости

Исследование: отказ от болонской системы поддерживают 66% россиян

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Отказ от бакалавриата и магистратуры поддерживают 66% россиян, следует из исследования, проводимого сервисом SuperJob, которое есть у РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Идею об отказе от двухступенчатой системы высшего образования (бакалавриата и магистратуры) поддержали 2 из 3 россиян (66%). Против высказался лишь каждый десятый. Чаще остальных за традиционную систему (специалитет с обучением в течение 5 лет) высказывались респонденты старше 45 лет и россияне, имеющие высшее образование (72 и 73% соответственно)», — следует из исследования.

Опрос был проведён в 381 населённом пункте России среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

Данные опроса среди студентов вузов продемонстрировали, что 44% поддержали предложение об отказе от двухуровневой системы обучения, а 29% проголосовали против.

А вот среди родителей 11-классников, планирующих поступать в вузы, за отказ от бакалавриата и магистратуры в пользу пятилетнего обучения в вузах высказалось подавляющее большинство, которое составило 93%. Опрос был проведён среди 500 студентов и родителей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от Болонской двухступенчатой системы высшего образования и вернуть специалитет с обучением в течение 5 лет.

При этом в Минобрнауки сообщили РИА Новости, что отказ от участия России в Болонском образовательном процессе в ведомстве не обсуждается.

Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура.

Российская система образования, кроме этих уровней, предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5−6 лет.

С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, который продолжил тенденцию приоритетности обучения в рамках специалитета и реализации образовательных программ длинного цикла (5−6 лет) при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом перечне — 154. Специальностей было 125, стало 124.

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