Почта Mail.ru запустила функцию для борьбы с подделками сайтов госуслуг и банков

«В Почте Mail.ru обновилась система безопасности, которая ежедневно борется с более чем 250 млн мошеннических рассылок. Теперь для дополнительной защиты пользователей письма надежных отправителей помечаются “зеленым щитом”, — сообщили в пресс-службе.
Поиск выделил специальным значком сообщения от проверенных крупных сервисов: VK и Mail.ru, портал «Госуслуги», Федеральная налоговая служба, популярные банки и крупные ретейлеры.
Список будет расширяться, пояснили в компании.
Если пользователю придет письмо, в котором предлагается сменить пароль от «Госуслуг», открыть вклад в банке или получить скидку от магазина, он с первого взгляда сможет проверить его подлинность, пояснили в компании.
Также важные письма от «Госуслуг» будут автоматически группироваться по номеру обращения — так статус по услуге будет виден сразу. Алгоритмы умной сортировки разделят письма по номерам заявок, чтобы сообщения не засоряли ящик, а также чтобы пользователям было удобнее решать задачи в Почте Mail.ru.
В будущем группировка будет работать и для других государственных сервисов.
«Хотя фишинговые рассылки занимают небольшую долю в общем количестве спама, они наносят самый серьезный урон для пользователей и сервисов. Мошеннические письма часто маскируются под уведомления от “Госуслуг”, банков и магазинов, поэтому такие сервисы первыми прошли нашу проверку. Пометка “надежный отправитель” — это дополнительная гарантия, что сообщение пришло из проверенного источника и ему можно доверять», — пояснил руководитель бизнес-юнита Mail.ru Иван Мыздриков.
Ранее сервис запустил защищенную детскую почту с обновленным дизайном и повышенными мерами безопасности.