Росмолодежь проведет презентацию обновленной линейки форумов

«Форумы Росмолодежи всегда были одной из визитных карточек агентства, масштабным и самым охватным проектом ведомства. На протяжении полугода мы работали над модернизацией этого направления. Мы учли все запросы нашей аудитории, <…> синхронизировали спрос со стороны того или иного региона, компании или отрасли, а также рассмотрели предложения молодых специалистов. Об этом и многих других нововведениях мы расскажем уже завтра, 12 апреля, в эфире ток-шоу “Маршрут на форум. Поехали!”, — написала она в своем Telegram-канале.
Разуваева добавила, что трансляция пройдет в 11:00 мск в группе Росмолодежи в социальной сети «Вконтакте».
В пресс-службе Росмолодежи отметили, что в мероприятии примут участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, Ксения Разуваева, министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин и другие.
В линейку форумов Росмолодежи в 2022 году вошли 12 всероссийских форумов («Бирюса», «Евразия Global», «Острова», «Машук», «Самолва», «Таврида», «Территория смыслов», Предпринимательский молодежный форум, «Работающая молодежь», Форум социального призвания, «Шум», «Экосистема») и семь окружных форумов («Алтай. Территория развития», «Амур», «Иволга», «Ладога», «Ростов», «Среда», «Утро»).