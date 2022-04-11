7 самых загадочных мест в России, куда можно поехать в отпуск

Путешествие на гору Пидан — это не прогулка по парку. Чтобы подняться на высоту в 1333 метра, нужно иметь хоть какую-то физическую подготовку. Однако усилия того стоят: местные жители считают гору Пидан, которую ныне называют более лиричным названием — гора Ливадийская, местом загадок и тайн. Известно, что с VII по X век на Дальнем Востоке существовало государство Бохай и его жрецы поклонялись на горе Пидан своим божествам. По легенде, на горе стоял огромный кристалл, с помощью которого жрецы общались с миром богов. У бохаев существовал запрет на ночёвку на горе, поэтому до сих пор мало кто из туристов осмеливается остаться там на ночь.
На горе можно увидеть руины каких-то древних строений, подпорные стенки, возведённые древними богатырями. А внутри горы находится целая система пещер, вход в которую охраняет каменный идол. Внутри есть даже озеро, которому приписывают лечебные свойства, а на нижних ярусах пещеры, по легендам, живёт человек-летучая мышь. Он выходит на поверхность только по ночам. Тело у него как у летучей мыши, а голова человеческая.
Гору Пидан, согласно местным мифам, оберегает дух женщины в белоснежной одежде. Её часто видят туристы, разбивающие лагерь у подножия горы. Туристы, побывавшие на горе, отмечают, что во время подъёма у многих появляется агрессия, на вершине Пидана люди расслабляются: одни плачут, другие смеются, третьи начинают раскачиваться, сидя на скалах. Но все с удивлением обнаруживают, что на обратном пути настроение улучшается, а все горести и беды отходят на задний план.
Путешественнику необходимо иметь при себе лёгкую, но тёплую одежду, шапочку и перчатки, альпеншток — по желанию. Следует помнить, что на горе обитают щитомордники, а весной — и клещи. Людям без физической подготовки лучше посетить Хасанский пляж — это самый южный пляж на восточной окраине нашей страны. Здесь только песок, море и океан.