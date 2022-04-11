11:55 (мск), источник: Life.ru

7 самых загадочных мест в России, куда можно поехать в отпуск

Туимский провал, аэродром пришельцев в Хакасии и мыс Чингисхана на Байкале не очень хорошо знакомы российскому массовому туристу, однако эти таинственные направления всё больше получают признание.

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В этом году очевидно одно: отдавая деньги за отпуск недружественным, а иногда и нейтральным странам, мы, сами того не подозревая, спонсируем терроризм. А это значит, что нынче модно путешествовать внутри страны. Только не надо думать, что подмосковные санатории и Золотое кольцо — это всё, что есть у России. Наша страна огромна и прекрасна, и каких только загадок нет на её территории!

Федорков Андрей/CC BY-SA 4.0
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Гора Пидан

Путешествие на гору Пидан — это не прогулка по парку. Чтобы подняться на высоту в 1333 метра, нужно иметь хоть какую-то физическую подготовку. Однако усилия того стоят: местные жители считают гору Пидан, которую ныне называют более лиричным названием — гора Ливадийская, местом загадок и тайн. Известно, что с VII по X век на Дальнем Востоке существовало государство Бохай и его жрецы поклонялись на горе Пидан своим божествам. По легенде, на горе стоял огромный кристалл, с помощью которого жрецы общались с миром богов. У бохаев существовал запрет на ночёвку на горе, поэтому до сих пор мало кто из туристов осмеливается остаться там на ночь.

На горе можно увидеть руины каких-то древних строений, подпорные стенки, возведённые древними богатырями. А внутри горы находится целая система пещер, вход в которую охраняет каменный идол. Внутри есть даже озеро, которому приписывают лечебные свойства, а на нижних ярусах пещеры, по легендам, живёт человек-летучая мышь. Он выходит на поверхность только по ночам. Тело у него как у летучей мыши, а голова человеческая.

Гору Пидан, согласно местным мифам, оберегает дух женщины в белоснежной одежде. Её часто видят туристы, разбивающие лагерь у подножия горы. Туристы, побывавшие на горе, отмечают, что во время подъёма у многих появляется агрессия, на вершине Пидана люди расслабляются: одни плачут, другие смеются, третьи начинают раскачиваться, сидя на скалах. Но все с удивлением обнаруживают, что на обратном пути настроение улучшается, а все горести и беды отходят на задний план.

Путешественнику необходимо иметь при себе лёгкую, но тёплую одежду, шапочку и перчатки, альпеншток — по желанию. Следует помнить, что на горе обитают щитомордники, а весной — и клещи. Людям без физической подготовки лучше посетить Хасанский пляж — это самый южный пляж на восточной окраине нашей страны. Здесь только песок, море и океан.

Виктория Шерина/CC BY-SA 4.0
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Престол Чингисхана

Разумеется, все знают, что остров Ольхон на Байкале считается сердцем Азии. Там находится знаменитая скала Шаманка и не менее сакральный мыс Хобой. Там жили племена курыкан, оставившие после себя сложенные из камня стены. Но есть и менее известные, но более мощные места силы, например мыс Кобылья Голова, на который, по забайкальским легендам, перед своим походом на запад приезжал «потрясатель вселенной» Чингисхан. Там он проводил время в уединении, размышляя над устройством мира. Там же хан принёс богу Тенгри в жертву великолепного коня. Поговаривают, что до сих пор конская голова, положенная в огромный медный котёл, покоится где-то в глубинах мыса. Оттуда начался путь хана к захвату Ойкумены.

Ещё одно менее известное, но очень красивое место — это «тропа Чингисхана», по которой хан уезжал с Байкала в Монголию. Она проходит по изумительной бурятской Тункинской долине вдоль реки Иркут и потрясает видами заснеженных Саян. В долине есть святыня под названием «престол Чингисхана», а также спящие вулканы и лечебные минеральные источники курортов «Аршан» и «Жемчуг». Самые отчаянные туристы могут на внедорожниках съездить в Долину вулканов на Окинском плато.

Salexey/CC0
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Тайна озера Шира

Ещё одно место, по которому очень удобно путешествовать на авто, — это Хакасия. Там существуют два мистических места — это Туимский провал и таинственные плиты озера Шира. Находятся они рядом. Туимский провал — удивительное и жуткое место, которое появилось на месте горы, где заключённые Туимлага добывали медь и вольфрам. В конце концов они так изгрызли гору, что однажды она обвалилась внутрь. Ширина провала достигает 350 метров, внизу — озеро удивительного бирюзового цвета. Глубина провала неизвестна. Мало кто из дайверов рискует погружаться в его губительные глубины, ведь гора до сих пор нестабильна. Самые рисковые туристы раньше ходили к поверхности озера по шахте, оставшейся со времён войны, но дело это опасное: шахта «дышит» и в любой момент может обвалиться.

Ещё одно удивительное место — это озеро Шира в одноимённом посёлке. Уфологи считают, что раньше на его месте был космодром, уходящие в воду берега и сейчас выложены огромными каменными плитами. Вопросы вызывает и форма озера: один из его заливов имеет почти прямоугольные берега, он словно бы вырыт какими-то великанами, а по ночам над озером можно увидеть НЛО.

Alex Polezhaev/CC BY-NC-SA 2.0
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Перевал Кату-Ярык

Если вы еле тащите ноги и устали от городской суеты, вам точно нужно посетить перевал Кату-Ярык в Горном Алтае. Впечатления от этого места можно объяснить двумя словами: «отвал башки». Головокружение и восторг от простора, гор, аромата трав и удивительно чистого воздуха вам обеспечены надолго.

Кату-Ярык расположен на реке Чулышман, которая с юга впадает в Телецкое озеро. Подъехать к нему можно на любом виде транспорта, свернув с Чуйского тракта в Акташе в сторону Улагана. А вот в ущелье Чулышмана спускаться рекомендуется только на мощных внедорожниках. Уклон дороги здесь составляет 35 градусов, и многие машины просто не могут подняться назад.

На скалах возле перевала находится святое место шаманистов. Как правило, все туристы здесь обязательно останавливаются, потому что вид потрясает: через ущелье реки виднеется огромное горное плато, наводящее на мысли о «Затерянном мире» Конан Дойля, с которого вниз с головокружительной высоты (глубина ущелья составляет 892 метра) падают водопады. Далеко внизу виднеется серо-зеленоватая лента реки, а небо так близко, что кажется, вот-вот — и взойдёшь на него.

const_st/CC BY-SA 3.0
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Чёртово городище

Скальный массив Чёртово городище под Екатеринбургом, наверное, самое таинственное место на Урале. Конспирологии уверены: это стена древнего города, устоявшая во время древней войны планетарного масштаба. В некоторых местах в основании, там, куда не добралось выветривание, чётко видно, что стена сложена из правильных каменных блоков. С одной стороны можно взобраться на вершину стены по обрушившимся каменным блокам.

Туристы то и дело видят у скал миражи, а особо чувствительных посещают видения. Другие идут сюда, веря, что Чёртово городище — это развалины города древних ариев.

К счастью, добираться сюда несложно: от Екатеринбурга до городища всего 25 километров. Многие в поход берут с собой детей, а к вечеру снова возвращаются в город.

Министерство курортов и туризма Республики Крым
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Храм Солнца

В Крыму туристов ждёт наш собственный Стоунхендж. Это место силы очень популярно у хиппи и мистиков. На деле это «каменный цветок» из скал, расположенный на склоне горы Илья-Кая в районе бухты Ласпи. Геологи и мистики до хрипоты спорят о том, кто создал это удивительное место. Геологи считают скалы игрой природы, а мистики уверены, что Храм Солнца создали древние обитатели Крыма много сотен тысяч лет тому назад.

Это место называют то порталом в другие миры, то священным местом готов — в центре расположенных кругом мегалитов есть жертвенный алтарь. Поговаривали, что к каменному «цветку» были неравнодушны нацистские специалисты из «Аненербе». Они тоже его изучали. Дело в том, что все камни Храма Солнца выходят из земли под углом в 60 градусов, а наклон плоскости «цветка» по отношению к поверхности земли составляет ровно 45 градусов. Легенда повествует о том, что изучающие Храм Солнца группы немцев просто исчезли возле него.

Но для менее мистически настроенных граждан местом силы в Крыму навсегда останется гора Аюдаг, которая олицетворяет русского медведя, мирно спящего на берегу моря.

Алексей Задонский/CC BY-SA 4.0
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Кижи

Остров Кижи на Онеге издавна считался местом, где смыкаются горний мир и мир людей. Именно здесь расположен музей деревянного зодчества, в котором можно полюбоваться постройками древних русских мастеров. Остальной остров тоже считается местом силы.

Здесь ходят легенды о «грешных домах», которые проваливаются под землю от бездумного веселья их обитателей, об ангелах, которые во время войны оберегали храмы от бомбёжек, и о потерянной монастырской библиотеке, которая спрятана где-то на острове и которую ищут до сих пор.

Есть здесь и места, где водятся злые силы, — это старые мельницы и провалы в земле. Есть на острове и гора Чёртов Стул, на которой раньше находилось древнее капище — здесь древние жрецы совершали таинственные ритуалы и пытались заглянуть в будущее.

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