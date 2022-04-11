11:47 (мск), источник: Аргументы и факты
Как изменятся правила жизни в СИЗО и колониях?
Для тех, кто сидит в СИЗО и колониях, готовят новые правила. Им хотят упростить или, наоборот, усложнить жизнь?
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Минюст подготовил новые правила внутреннего распорядка СИЗО и исправительных учреждений. Они более гуманные, чем имеющиеся. Согласно документу, при наличии средств и медицинских показаний можно будет дистанционно заказать лекарства, получить платные консультации частных врачей. Арестантам предоставят право отдыхать на кровати в не отведённое для сна время.
В СИЗО разрешат иметь термобельё, алюминиевую посуду, пластиковые контейнеры для хранения еды, продукты питания, не требующие тепловой обработки. Заключённые с плохим зрением смогут пользоваться очками со стеклянными линзами, а также линзами и раствором для них. Обыски будут проходить за ширмой, а для записи на свидания в СИЗО будет введена электронная очередь. Арестованные получат возможность принимать и отправлять деньги не только по почте, но и через банк.
«Всё это облегчит жизнь содержащимся под стражей, — считает старший юрист компании AVG Legal Владимир Коваленко. — Безусловно, это те новации, которых сильно не хватает нашим пенитенциарным учреждениям. Главное, чтобы всё это применялось на практике, а не стало лишь попыткой набрать имиджевые очки на фоне недавних скандалов во ФСИН».