В России упростят процедуру регистрации иностранных лекарств

«Также мы принимаем меры, чтобы нужные препараты были в наличии. Понятно, что пока по отдельным позициям собственное производство не налажено или выпускается недостаточно продукции. Некоторую мы по-прежнему завозим из-за рубежа. Принято решение ускорить и упростить процедуры государственной регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране», — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Также можно будет ввозить и продавать зарегистрированные препараты в упаковках, изначально предназначенных для реализации в иностранных государствах, отметил Мишустин.
«Это позволит быстрее выводить медикаменты на рынок, чтобы они были доступны нашим гражданам», — добавил премьер.