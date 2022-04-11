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14:08 (мск), источник: © РИА Новости

В России упростят процедуру регистрации иностранных лекарств

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Принято решение упростить и ускорить процедуру регистрации иностранных лекарств, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

«Также мы принимаем меры, чтобы нужные препараты были в наличии. Понятно, что пока по отдельным позициям собственное производство не налажено или выпускается недостаточно продукции. Некоторую мы по-прежнему завозим из-за рубежа. Принято решение ускорить и упростить процедуры государственной регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Также можно будет ввозить и продавать зарегистрированные препараты в упаковках, изначально предназначенных для реализации в иностранных государствах, отметил Мишустин.

«Это позволит быстрее выводить медикаменты на рынок, чтобы они были доступны нашим гражданам», — добавил премьер.

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