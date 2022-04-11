Психолог объяснил любовь пенсионеров к огородам

По словам психолога, пенсионеры начинают готовиться к дачному сезону задолго до его наступления, что часто приводит к конфликтам с остальными членами семьи. «Работающая молодежь не видит смысла в самом процессе выращивания овощей и ягод. Особенно если у людей имеются в достаточном количестве денежные средства, чтобы купить себе все необходимое» — поясняет он.
Как отмечает Краснов, тяга пенсионеров на дачи связана со страхом наступления голодных времен. «Это неудивительно, потому что поколение наших прабабушек и бабушек пережили тяготы времен Великой Отечественной Войны, а родители — лихие 90-е. По тем временам огороды и дача являлись суровой необходимостью, чтобы как-то выжить и прокормить семью» — объясняет психолог.
Но по мнению Краснова, главной причиной необъяснимого желания пенсионеров к огородам, является желание совместно провести время со всей семьей. «В большинстве случаев для пожилых людей важно не количество собранного урожая, а регулярное общение с детьми и внуками» — отмечает он.
Психолог советует не портить отношения с пожилыми родственниками и прибегнуть к разумному компромиссу: например, дети могут помочь родителям с рассадой, а старшее поколение возьмет на себя прополку и полив.