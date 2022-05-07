10:43 (мск), источник: Московский комсомолец
Работа для бездомных: шанс на выживание миллионам россиян
Предложены шаги по уменьшению количества жителей без крова.
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Проблема бездомных в нашей стране уже давно не нова, но до сих пор остается актуальной. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям регионов до 1 мая этого года разработать предложения по регистрации людей без определенного места жительства. Глава государства подчеркнул: нужно обеспечить им право на пенсионное обеспечение и медицинскую помощь. А в феврале на круглом столе в Общественной палате было предложено создать реестр бездомных, чтобы понять, кому и какая именно помощь необходима. Но пока неизвестно, когда эти инициативы примут реальные формы. Тем временем автор популярного портала «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов уже разработал шаги, которые приведут к существенному улучшению ситуации, ведь его предложения основаны на успешном международном опыте.
Сказать, сколько именно людей на сегодняшний день лишены крова над головой, нельзя. Собрать даже приблизительную статистику весьма трудно из-за отсутствия ясного механизма подсчета. По версии председателя «Справедливой России» Сергея Миронова, в России от 3 млн до 5 млн бездомных. Росстат же считает, что их не более 65 тысяч. Огромное различие в цифрах сигнализирует о том, что общество и власть не знает, сколько людей в беде. А это значит, что проблему надо решать. И решать оперативно, ведь каждый день на улице уменьшает шансы на возвращение в цивилизованный социум, поиск работы, восстановление хорошего качества жизни.
«На сегодняшний день в России бездомные отрезаны от возможности встать на учет по безработице по месту пребывания и получать пособие. Официальное трудоустройство практикуется в основном благодаря усилиям общественных организаций, но его охват мал по сравнению с масштабами проблемы. Поэтому зачастую многие работоспособные бездомные россияне задействованы в неформальном или криминальном секторах, которые, как правило, не помогают восстановить статус в обществе и обрести место жительства», — очертил проблему Давыдов.
По мнению автора «20 идей по развитию России», для решения проблемы нужен комплексный подход. Тем не менее, можно выделить ряд первостепенных мер. Для того, чтобы бездомные могли работать, а вследствие чего и снимать жилье, всем гражданам и обладателям вида на жительство, у которых отсутствует регистрация, нужно разрешить встать на учет в центр занятости в качестве безработного с возможностью получения пособия по безработице. Вторым шагом Давыдов предлагает предоставить жилье бездомным, находящимся на улицах или ночлежках более месяца. Но с условиями: только на 2 месяца, и только при выходе на подобранную в центре занятости работу, а также, при необходимости, только при прохождении реабилитации от алкогольной или наркотической зависимости. Если же за эти 2 месяца проблему не решить, то предоставить бездомному возможность проживания по льготным условиям за минимальную стоимость. Операторами по предоставлению социального жилья по этой программе могут стать аккредитованные НКО. Чтобы заинтересовать компании брать на работу бездомных, автор портала предлагает установить налоговую льготу за трудоустройство и обучение таких людей.
Все это в долгосрочной перспективе улучшит качество и продолжительность жизни для миллионов россиян, столкнувшихся с бездомностью. Автор надеется, что органы власти, и так озабоченные проблемой, обратят внимание и на его предложения и поддержат инициативу законодательно. При небольших (но окупаемых) затратах это может изменить жизнь в России в лучшую сторону.