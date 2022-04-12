10:41 (мск), источник: ТАСС Наука
Палеогенетики открыли два вида древней чумы, распространенной в античной Европе
Один из них мог распространяться через блох.
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ТАСС, 11 апреля. Ученые выяснили, что во времена античности во всех регионах Европы присутствовало как минимум два разных штамма чумной палочки, только один из которых был адаптирован к распространению блохами. Это открытие значительно усложнило историю появления и эволюции «черной смерти», пишут палеогенетики в статье в журнале PNAS.
«Проведенная нами генетическая “перепись” указывает на то, что в западных регионах Евразии на протяжении 2,5 тыс. лет сосуществовали две формы чумы, одна из которых могла распространяться через блох, а другая — нет. Присутствие последней вариации чумы в максимально удаленных друг от друга регионах Европы говорит о том, что ее разносчиками выступали первые носители индоевропейских культур», — пишут исследователи.
Группа российских и европейских палеогенетиков под руководством директора Института изучения истории человечества в Йене (Германия) Йоханнеса Краузе уже много лет изучает обрывки ДНК бактерии Yersinia pestis, которые были извлечены из костей жертв «черной смерти» и других эпидемий чумы. Их анализ позволил ученым выявить ныне существующих и уже вымерших родственников этого микроба, а также локализовать родину чумы, на роль которой сейчас претендует Приуралье.
Открытие этих древних геномов указало на то, что изначальными разносчиками древней чумы были первые группы индоевропейцев, которые начали распространяться по Европе и Азии в конце неолита.
Это открытие заставило Краузе и его коллег продолжить работу и сфокусировать свои усилия на поисках останков жертв чумы, которые относятся к последующим историческим эпохам, в том числе к эре античности. За последующие годы ученые собрали и изучили свыше 250 образцов костей древних жителей западной Евразии, которые были найдены на 15 разных стоянках древних людей.
В общей сложности палеогенетикам удалось восстановить 17 геномов древней Yersinia pestis, чьи обрывки были извлечены из костей древних европейцев возрастом от 5 тыс. до 2,5 тыс. лет. Последующее сравнение этих нитей бактериальной ДНК неожиданно указало на то, что во времена античности в Европе существовало как минимум две разных вариации чумной палочки.
Одна из них обладала набором генов LNBA, без которого бактерия Yersinia pestis не способна жить в пищеварительных органах кровососущих насекомых, а у другой этот участок ДНК отсутствовал. И та, и другая разновидность микроба одновременно встречалась как в западных регионах Европы, так и в ее восточных областях, что свидетельствует о повсеместной распространенности этих штаммов возбудителя чумы.
Как именно распространялась древняя чумная палочка, ученым еще предстоит выяснить, подытожили палеогенетики.