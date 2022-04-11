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23:26 (мск), источник: Известия

Бритни Спирс объявила о своей беременности

Американская певица Бритни Спирс объявила, что ждет третьего ребенка. Об этом она сообщила 11 апреля в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Источник: AFP 2022

«Я так похудела для своей поездки в Маями, но затем снова набрала вес. Я подумала, наверное, что-то не так с моим желудком. А мой муж сказал: ты просто беременна едой, глупышка. Я сделала тест на беременность, и оказалось, что у меня будет ребенок», — написала Спирс.

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Как сообщает издание The Sun, объявление о беременности последовало за тем, как жених Бритни Сэм Асгари, которого она называет своим мужем, намекнул, что пара надеется вскоре завести ребенка.

В 2004 году Бритни Спирс вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В этом браке в 2005 году певица родила своего первого сына Шона Престона, а спустя год на свет появился Джейден Джеймс. Пара объявила о разводе в 2006-м сразу после рождения второго ребенка.

После нервного срыва в 2007 году на фоне бракоразводного процесса артистку признали недееспособной и определена под опек собственного отца. С этого момента она также была ограничена в родительских правах.

В ноябре 2021 года суд освободил Бритни Спирс из-под опеки отца, которая продолжалась 13 лет. Известно, что отец контролировал ее финансы, передвижения и личную жизнь вплоть до принятия контрацептивов. После снятия опеки Спирс намекала на то, что другие члены семьи не оказывали ей настоящей поддержки.

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