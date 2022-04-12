00:14 (мск), источник: ТАСС
Космонавты с МКС поздравили всех с Днем космонавтики
Денис Матвеев отметил, что полет Гагарина стал вершиной самоотверженного труда специалистов.
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, поздравили россиян с Днем космонавтики. Соответствующее видеообращение распространил Роскосмос.
«61 год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человеком. Началась новая страница истории — история пилотируемых космических полетов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин», — сказал Артемьев, который в настоящее время является спецкором ТАСС на МКС.
В свою очередь Матвеев отметил, что полет Гагарина стал вершиной самоотверженного труда специалистов, рабочих, инженеров и конструкторов и продемонстрировал миру превосходство советской науки и технологий.
«Мы первые благодаря Юрию Гагарину. Никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса», — подчеркнул Корсаков.
Три космонавта, которые являются выпускниками МГТУ им. Н. Э. Баумана, также разместили в модуле герб своего университета, флаги СССР, России, изображение Юрия Гагарина. Видеообращение было снято на фоне фотографий Гагарина, советского конструктора, основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королева и ученого Константина Циолковского, который прорабатывал теоретические вопросы космонавтики. Вход в модуль космонавты также завесили большим российским флагом.
12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики. Он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года «в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос». С инициативой об учреждении праздника 26 марта 1962 года выступил второй космонавт планеты, летчик-космонавт СССР Герман Титов, свое предложение он изложил в письме ЦК КПСС. В соответствии с федеральным законом РФ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России» День космонавтики является памятной датой. Кроме того, 12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос (был объявлен 7 апреля 2011 года Генеральной ассамблеей ООН «в ознаменование начала космической эры для человечества»).