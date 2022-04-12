В Бельгии выявили новый вариант «омикрона» BA.4

Как заявили вирусологи Марк Ван Ранст и Пье Маес, новый вариант, уже выявленный в ряде других стран, был найден во франкоязычной части Бельгии, позднее вирус был изучен в Брюссельском свободном университете (ULB).
«Вирусы накапливают мутации, они это делают всегда. Новые варианты ещё будут появляться», — издание цитирует высказывание Ван Ранста.
По словам вирусолога, образование новых вариантов «омикрона» гораздо лучше, чем возникновение абсолютно нового штамма. Как уточняется, варианты «омикрона» BA.4 и BA.5 уже зафиксированы в Ботсване, Германии, Дании, Великобритании и Южной Африке, в этих странах вирус не привёл к значительному росту количества заражений, госпитализаций или смертей. Вариант BA.5 в Бельгии пока не выявлен.
Не так давно стало известно, что доля другой разновидности омикрон-штамма коронавируса — варианта BA.2 («стелс-омикрон») — выросла в России до 80%. Однако, несмотря на это, роста заболеваемости в стране не наблюдается.