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10:36 (мск), источник: Life.ru

В Бельгии выявили новый вариант «омикрона» BA.4

Первый случай инфицирования новым вариантом штамма коронавируса «омикрон» BA.4 зафиксирован в Бельгии. Об этом информирует издание Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета.

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Источник: РИА "Новости"

Как заявили вирусологи Марк Ван Ранст и Пье Маес, новый вариант, уже выявленный в ряде других стран, был найден во франкоязычной части Бельгии, позднее вирус был изучен в Брюссельском свободном университете (ULB).

«Вирусы накапливают мутации, они это делают всегда. Новые варианты ещё будут появляться», — издание цитирует высказывание Ван Ранста.

По словам вирусолога, образование новых вариантов «омикрона» гораздо лучше, чем возникновение абсолютно нового штамма. Как уточняется, варианты «омикрона» BA.4 и BA.5 уже зафиксированы в Ботсване, Германии, Дании, Великобритании и Южной Африке, в этих странах вирус не привёл к значительному росту количества заражений, госпитализаций или смертей. Вариант BA.5 в Бельгии пока не выявлен.

Не так давно стало известно, что доля другой разновидности омикрон-штамма коронавируса — варианта BA.2 («стелс-омикрон») — выросла в России до 80%. Однако, несмотря на это, роста заболеваемости в стране не наблюдается.

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