10:45 (мск), источник: Моя Планета
Пржевальский. Легенды и факты
Картежник, женоненавистник, разведчик и колдун. «Моя Планета» решила вспомнить малоизвестные факты и невероятные легенды, окружавшие имя великого ученого.
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12 апреля — это не только День космонавтики, но и день рождения великого русского путешественника и исследователя Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского. Автора афоризма, под которым могут подписаться сегодня все тревел-журналисты и блогеры: «Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказывать». В 2022 году исполняется 183 года со дня его рождения. «Моя Планета» вспоминает некоторые малоизвестные факты и невероятные легенды, окружающие имя ученого.
Это действительно отчасти так. В отличие от увлекающегося и абсолютно невезучего Достоевского, Пржевальский в молодости был холодным и рассудочным игроком. «Я играю для того, чтобы выиграть себе независимость», — говаривал он. Благодаря своей удаче и феноменальной зрительной памяти, которые позволяли ему выигрывать крупные суммы, Николай Михайлович даже получил прозвище Золотой Фазан. Он никогда не имел при себе более 500 ₽ и не играл в долг, а как только выигрывал тысячу, сразу выходил из-за стола. Лишь однажды он отступил от своего правила и выиграл за один вечер 12 000 ₽! Это случилось зимой 1868 года в Николаевске-на-Амуре, где Пржевальский служил старшим адъютантом штаба войск Приморской области. «Теперь я могу назваться состоятельным человеком и располагать собою независимо от службы», — записал он в своем дневнике.
Для сравнения: Географическое общество и военное министерство на организацию первой экспедиции выделили Пржевальскому всего 2000 ₽ годовых, продлилась же она три года — с 1870-го по 1873-й. Так что выигранные Пржевальским 12 000 ₽, конечно же, пришлись кстати. И, надо сказать, после этого выигрыша Пржевальский больше к картам не притрагивался. Зато на вторую свою экспедицию 1876−1877 годов он получил из государственного казначейства уже целых 28 000 ₽ Но тогда он уже стал всемирно известным путешественником.
«Новооткрытая лошадь, — писал Николай Михайлович, — называется киргизами кэртаг, а монголами таке, обитает лишь в самых диких частях Джунгарской пустыни». Но не только лошадь открыл Пржевальский. Он первым описал несколько десятков животных, среди которых дикий верблюд, тибетский медведь-пищухоед, беломордый марал и черный заяц, а также более 200 растений. Кроме пресловутой дикой лошади его именем также названы пеструшка, поползень, ящурка, сцинковый геккон, а из растений — бузульник, жузгун, расщепохвост, рододендрон, рогоз, шалфей и шлемник.
В первой Центрально-Азиатской экспедиции вместе с ним в отряде было всего три человека. В дальнейшем их число увеличилось. В группе было несколько офицеров, при каждом состоял солдат-денщик, также было около десяти казаков-охранников и проводники из местных. Всего около 15−20 человек. Передвигались на лошадях. Ночевали в палатках или юртах. Грузы, вес которых иногда доходил до 3 тонн, везли на верблюдах или яках — число последних достигало 60. Пропитание добывали охотой, но на всякий случай гнали позади себя стадо баранов. Однако основной пищей служила дзамба — мука из прожаренных зерен ячменя или пшеницы. Дрова часто также везли с собой. Иногда превращались в купцов и продавали специально взятые для этой цели товары.
Пржевальский считал, что семейная жизнь — не для путешественника. В свои экспедиции он брал только добровольцев, только военных и только холостых. Когда один из его ближайших спутников и друзей, поручик Михаил Пыльцов женился — кстати, на сестре Пржевальского Александре, — тот сразу же вычеркнул его из состава следующей экспедиции, назвав предателем.
За все это время не погиб ни один его спутник несмотря на то, что в экспедициях не было врачей. Полагались исключительно на крепкое здоровье и русский авось. «Только надежда на счастье и уверенность в том, что смелостью можно творить чудеса, — вот те данные, на которых мы основывали свою решимость пуститься вперед очертя голову, без рассуждений о том, что будет или что может быть».
Иногда приходилось вступать в вооруженные столкновения с местным населением или бандитами. Вот как Пржевальский описывает одно из таких сражений, когда на них напали 300 всадников-тангутов: «Вся шайка разбойников, приблизившись к нам на расстояние около версты, с громким гиканьем бросилась в атаку… Словно туча, неслась на нас орда, дикая, кровожадная. А на другой стороне, впереди своего бивуака, молча, с прицеленными винтовками стояла наша маленькая кучка — четырнадцать человек, для которых теперь не было иного исхода, как смерть или победа… Когда расстояние между нами и разбойниками сократилось до пятисот шагов, я скомандовал: “Пли”, и полетел наш первый залп, затем началась учащенная пальба. Однако тангуты продолжали скакать как ни в чем не бывало. Их командир скакал несколько влево от шайки, берегом самого озера, и ободрял своих подчиненных… Через несколько мгновений лошадь под командиром была убита, и сам он, вероятно, раненый, согнувшись, побежал назад. Тогда вся шайка, не доскакавшая до нас меньше двухсот шагов, сразу повернула вправо и скрылась за ближайший увал».
Описано просто и кратко, но бой продолжался целых два часа. За это время путешественники расстреляли более 800 патронов и уничтожили около 30 нападавших. Сами же потеряли лишь одну лошадь.
Благодаря таким происшествиям среди местных жителей укрепилась легенда о непобедимости русского отряда, а самого Пржевальского считали то ли святым, то ли колдуном. Говорили, что в ящиках русские возят яйца, из которых вылупляются все новые и новые солдаты, пули их ружей долетают до самого горизонта, за них сражаются невидимые люди и что русские умеют насылать бури и снегопады и лечат любые болезни. «Толпы народа стекались к ним на поклон, больные приходили за исцелением, родители приводили детей для благословения, — пишет в биографическом очерке о Пржевальском Михаил Энгельгардт. — Близ города Дулан-Кита экспедицию встретила толпа человек в двести, которые, стоя на коленях по обе стороны дороги, усердно молились великому хубилгану (святому)… Шайки разбойников исчезали при первом слухе о появлении русских, и вещь, оставленная ими, служила охраной целому поселению…».
Он мог приказать избить нагайками проводника, который завел «не туда». А однажды едва не застрелил очередного местного поводыря, который никак не мог найти в пустыне колодец. Остановило его, по его собственным словам, только то, что «этим дело не поправишь, а еще ухудшишь, так как без него мы уже наверно не найдем колодца, — и отколотил его (монгола) изо всей силы». Вообще, Пржевальский довольно часто собственноручно прибегал к «сильным физическим побуждениям» и был крут не только с проводниками.
Один тибетский правитель отказался продать экспедиции верблюдов и баранов. «Тогда без всяких дальнейших рассуждений я посадил Дзун-Засана под арест у нас в лагерной палатке, возле которой был поставлен вооруженный часовой, — писал в своих воспоминаниях Пржевальский. — Помощник князя, едва ли не еще больший негодяй, был привязан на цепь под открытым небом, а один из приближенных, осмелившийся ударить нашего переводчика Абдула, был тотчас же высечен. Такие меры возымели желаемое действие».
Известно, что Пржевальский прошел путь от унтер-офицера до генерал-майора, но немногие знают, что одной из основных целей его экспедиций была военная разведка. А финансирование он получал не столько от Русского географического общества, сколько от Генштаба Российской империи. «Здесь можно повторить подвиги Кортеса, — писал Пржевальский в своем дневнике. — Тысячи наших солдат достаточно, чтобы покорить всю Азию от Байкала до Гималаев… Европейцы должны идти сюда с деньгами в кармане, со штуцером в одной руке и с нагайкой в другой, чтобы снести во имя цивилизации всех этих подонков человеческого рода… По моему мнению, только одни ружья и пушки европейцев могут сделать здесь какое-либо дело. Миссионерская проповедь, на которую так уповают в Европе, — глас вопиющего в пустыне… Лучший паспорт для Китая — это умение быстро и метко стрелять».
Считается, что Пржевальский умер 1 ноября 1888 года от брюшного тифа, в самом начале своей пятой Центрально-Азиатской экспедиции, так как выпил некипяченой речной воды. Это довольно странно, потому что за время странствий какую только воду ему не приходилось пить. Современные специалисты называют другой диагноз: лимфогранулематоз (рак лимфатических узлов). Похоронен великий путешественник на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии, неподалеку от города Караколь, который вскоре по указу Александра III был переименован в Пржевальск.