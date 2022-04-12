Ученые вычислили «нулевой день» знаменитого Антикитерского механизма

Знание этого момента «запуска затмений» имеет решающее значение для обеспечения точности работы устройства. Препринт новой работы опубликован на сайте arXiv.org.
Устройство, о котором идет речь, было найдено 4 апреля 1900 года вблизи греческого острова Антикитера, в честь которого оно и получило свое наименование. Было установлено, что его собрали во II веке до н.э., а теперь этот механизм считается самым сложным устройством древнего мира, дошедшим до наших дней.
«Любая измерительная система, от термометра до Антикитерского механизма, нуждается в калибровке, чтобы правильно производить свои расчеты, — пояснил в интервью изданию New Scientist ведущий автор статьи Аристеидис Вулгарис из Салоникского управления культуры и туризма в Греции. — Конечно, механизм работает не идеально — это ведь шестеренки, а не цифровой компьютер, — но с его помощью можно было очень хорошо предсказывать солнечные и лунные затмения».
Вулгарис и его соавторы основывали свой новый анализ на 223-месячном цикле сароса, информация о котором отражена на задней стороне устройства. Этот цикл охватывает время, необходимое Солнцу, Луне и Земле, чтобы вернуться в свои прежние положения, и включает в себя соответствующие солнечные и лунные затмения. Учитывая современные знания о функционировании устройства, а также имеющиеся на нем надписи, группа предположила, что «нулевой день» совпадал с кольцеобразным солнечным затмением, в ходе которого Солнце и Луна точно выравниваются на одной прямой с Землей, но диск Луны при этом кажется меньше солнечного и закрывает только центральную его часть, оставляя видимыми внешние края Солнца. В этот момент Луна находится в самой удаленной точке своей околоземной орбиты — в апогее. Вулгарис и его коллеги провели поиск в базе данных NASA, чтобы отыскать все примеры подобных событий, приходящихся на тот период времени, когда Антикитерский механизм предположительно был построен.
Выяснилось, что наиболее подходящий цикл сароса, включающий кольцевое солнечное затмение, начался 23 декабря 178 года до н.э. «Обычно для выполнения расчетов времени выбирают дату из недавнего прошлого, а не из будущего, особенно справедливо это по отношению к древним временам, когда предсказания для больших промежутков времени вызывали гораздо большие сомнения, чем в настоящее время, — считают авторы. — Этот факт также мог повлиять на создание Антикитерского механизма именно в ту эпоху».
В качестве дополнительного доказательства греческие ученые приводят также несколько других значимых астрономических событий, которые произошли примерно в то же время и были отражены на внешнем корпусе древнего механизма. При этом альтернативная дата «запуска механизма», ранее предложенная другими исследователями, приходится на лето 204 года до н.э.