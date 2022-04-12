Полет Гагарина в цифрах

7 букв — знаменитая фраза «Поехали!»
«Поехали!» — фраза, произнесенная первым космонавтом Юрием Гагариным во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток», стала своеобразным символом новой, космической эры развития человечества.
Конечно, вся стартовая команда очень волновались за Гагарина. Осенью 1961 года Юрий Алексеевич вспоминал: «Мне захотелось как-то помочь этим людям, как-то сбросить то большое напряжение, которое у них было. И когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я, чтобы разрядить обстановку, постарался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать: «Поехали!»
Известно, что говорить «Поехали!» вместо уставного «Экипаж, взлетаю!» при взлете любил летчик-испытатель Марк Галлай. Он, сознательно руководствуясь, в том числе, и психологическими соображениями, почитал за благо использовать бодрый неформальный доклад о готовности. Именно с его подачи «Поехали!» часто звучало в начале упражнений на тренажере-имитаторе корабля.