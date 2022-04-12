11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полет Гагарина в цифрах

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Именно в этот день ежегодно празднуется День космонавтики в России. Рассказываем и показываем с помощью цифр, как человечество зашло на новый виток развития.

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РИА "Новости"
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108 минут

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.

Началась космическая эра — нечто невероятное для эпохи, в которую еще были живы люди, помнящие мир без самолетов и практически без автомобилей. 

Всего за 108 минут жизнь Юрия Гагарина перестала ему принадлежать. Буквально каждая минута — от рождения и до самой смерти — стала частью легенды о великом советском человеке, который первым полетел в космос.

РИА "Новости"
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315 километров — средняя высота

8 апреля 1961 состоялось заседание Государственной комиссии по пуску космического корабля «Восток», которую возглавлял Председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике К. Н. Руднев. Комиссия утвердила первое в истории задание человеку на космический полёт, подписанное С. П. Королёвым и Н. П. Каманиным:

«Выполнить одновитковый полет вокруг Земли на высоте 180–230 километров, продолжительностью 1 час 30 минут с посадкой в заданном районе. Цель полета — проверить возможность пребывания человека в космосе на специально оборудованном корабле, проверить оборудование корабля в полете, проверить связь корабля с Землей, убедиться в надежности средств приземления корабля и космонавта».

РИА "Новости"
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Около 30 лет, не более 170 см, до 68–70 кг — характеристики кандидатов на полет

С учетом особенностей и возможностей космической техники понадобились особые кандидаты — люди абсолютно здоровые, профессионально подготовленные, дисциплинированные. В первом отряде космонавтов обозначились два лидера — Юрий Гагарин и Герман Титов.

3 апреля 1961 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, которое проводил Н. С. Хрущёв, где приняли решение о запуске человека в космос.

Комиссия утвердила предложение допустить в полет Юрия Гагарина, а Титова утвердить как запасного космонавта.

РИА "Новости"
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125 — секретный код

Главное, что должен был сделать космонавт в случае, если не сработают основная и резервная автоматические системы — сориентировать корабль вручную таким образом, чтобы включился тормозной двигатель. На всякий случай конструкторы решили заблокировать управление «логическим замком» — чтобы оно включилось, надо было набрать особый код «125».

Изначально этот код хотели сообщить Гагарину по радио, но потом сочли, что он может не получить информацию из-за помех. Тогда придумали запечатать этот код в конверте, который потом приклеили на стену корабля.

Впрочем, секретный код инструктор-методист по пилотированию космического корабля Марк Галлай по секрету сказал Гагарину перед самым стартом. А когда космонавт уже сел в корабль, последний человек, провожавший его в космос, конструктор «Востока» Олег Ивановский, напоследок тоже назвал ему эти три цифры — «125».

РИА "Новости"
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1 оборот вокруг Земли

Данные из циклограммы запуска:

9:52 
По полученным данным с борта космического корабля «Восток-1», космонавт, находясь над Южной Америкой, передал: «Самочувствие отличное. Слышу вас отлично. Полет проходит хорошо».

10:07 
«Некоторой облачностью закрыто... Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Очень красиво! Все шло через правый иллюминатор».

10:15
Пролетая над Африкой, передал с борта космического корабля «Восток-1»: «Полёт протекает нормально, состояние невесомости переношу хорошо».

РИА "Новости"
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7 букв — знаменитая фраза «Поехали!»

«Поехали!» — фраза, произнесенная первым космонавтом Юрием Гагариным во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток», стала своеобразным символом новой, космической эры развития человечества.

Конечно, вся стартовая команда очень волновались за Гагарина. Осенью 1961 года Юрий Алексеевич вспоминал: «Мне захотелось как-то помочь этим людям, как-то сбросить то большое напряжение, которое у них было. И когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я, чтобы разрядить обстановку, постарался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать: «Поехали!»

Известно, что говорить «Поехали!» вместо уставного «Экипаж, взлетаю!» при взлете любил летчик-испытатель Марк Галлай. Он, сознательно руководствуясь, в том числе, и психологическими соображениями, почитал за благо использовать бодрый неформальный доклад о готовности. Именно с его подачи «Поехали!» часто звучало в начале упражнений на тренажере-имитаторе корабля.

РИА "Новости"
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28 000 км/час — скорость полета

«Восток» двигался строго по намеченной орбите. Время выдерживалось точно. Причем скорость была близкой к 28 000 км/ч (современная МКС летит примерно с такой же скоростью). Гагарин в который раз убедился и доложил на Землю, что в условиях невесомости пульс и дыхание остаются нормальными, самочувствие — хорошим, мышление и работоспособность сохраняются полностью.

Для сравнения:

Скорость пассажирского самолета: современные авиалайнеры легко развивают скорость в 500 км/ч. Но и эта цифра не является пределом возможностей самолетов. Оптимальный средний показатель скорости, это 800 км/ч.
Скорость гепарда: 80 — 130 км/ч
«Вояджер-1»: является самым быстрым из покидающих Солнечную систему космических зондов. Его скорость 61 500 км/ч.

РИА "Новости"
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27 лет — столько было Гагарину во время полета

За девять месяцев до легендарного полета отборная шестерка летчиков встретилась с академиком Королевым. Он показал первый космический корабль. Все сгрудились у серебристо-белого шара диаметром около двух с половиной метров. Королев спросил: «Есть желающие познакомиться с кабиной?»

«Разрешите?» — сделал шаг вперед Юрий Гагарин. Снял ботинки и в носках поднялся по стремянке к люку... Сергей Павлович подтолкнул локтем своего заместителя: «Этот, пожалуй, и полетит первым».

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области. Был выходцем из рабочей семьи, отец был плотником, а мать — работницей молочно-товарной фермы. В 1941 году будущий космонавт пошел в школу, однако из-за немецкой оккупации обучение пришлось прервать до 1943 года. С 1954 года Юрий Алексеевич начинает заниматься в Саратовском аэроклубе. Свой первый полет на самолете Як-18 он совершил в 1955 году. Узнав об отборе космонавтов к первому полету на корабле «Восток-1», Гагарин подает рапорт на зачисление его в группу кандидатов.

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