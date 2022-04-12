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11:05 (мск), источник: Известия

Космический размах: главные прорывы года

Киносъемки на МКС и наблюдение за рождением звезд.

Для российской космонавтики ключевым событием стал запуск в июле усовершенствованного многоцелевого лабораторного модуля «Наука», который позволит реализовать отечественную программу научно-прикладных исследований и экспериментов. Какие еще прорывы в освоении космического пространства произошли за прошедший год — в фотогалерее «Известий».

Космический размах: главные прорывы года
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