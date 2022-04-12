В России более 96 процентов случаев коронавируса приходятся на «омикрон»

«В базу VGARus с нарастающим итогом по состоянию на 11.04.2022 года загружено 127 383 геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. За отчетную 14-ю неделю загружено 1257 сиквенсов, из которых к геноварианту Omicron отнесены 1211 сиквенсов (96,3% от общего количества сиквенсов), к геноварианту Дельта — 19 (1,5%), к другим не доминирующим геновариантам — 27 (2,1%)», — говорится в сообщении.
Руководителям Управлений Роспотребнадзора по регионам даны поручения совместно с органами власти субъектов держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.