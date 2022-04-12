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11:04 (мск), источник: © РИА Новости

Мурашко заявил о подготовке к третьей волне коронавируса

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Риски новой волны коронавируса в России существуют, поэтому к ней идет подготовка, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Источник: © РИА Новости

«Риски, конечно же, новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай, поэтому мы готовимся», — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Он отметил, что сейчас идет спад заболеваемости, но тем не менее до 200 тысяч пациентов с коронавирусом наблюдаются в медицинских организациях.

По словам министра, выписываясь из медорганизации, пациентам очень важно пройти углубленную диспансеризацию, потому что риски для перенесших коронавирус, особенно для тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, очень большие, тем более в первые 3 месяца.

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