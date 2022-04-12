Мурашко заявил о подготовке к третьей волне коронавируса

«Риски, конечно же, новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай, поэтому мы готовимся», — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».
Он отметил, что сейчас идет спад заболеваемости, но тем не менее до 200 тысяч пациентов с коронавирусом наблюдаются в медицинских организациях.
По словам министра, выписываясь из медорганизации, пациентам очень важно пройти углубленную диспансеризацию, потому что риски для перенесших коронавирус, особенно для тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, очень большие, тем более в первые 3 месяца.