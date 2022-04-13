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10:48 (мск), источник: N + 1

Археологи нашли в Норвегии вытаявшую из ледника древнюю кожаную туфлю

Ей оказалось около 1700 лет.

Остатки кожаной туфли после реставрации | Источник: Secrets Of The Ice

Норвежские археологи сообщили о результатах исследования ледяного пятна Хестфонни. За несколько лет им удалось обнаружить древние каменные указатели, железные подковы, одной из которых оказалось около 700 лет, а также артефакты, связанные с охотой на северных оленей. Среди находок выделяются остатки кожаной туфли, которые относятся примерно к 300 году нашей эры. Об этом сообщает команда проекта Secrets of the Ice на своей странице в фейсбуке (соцсеть принадлежит Meta, признана экстремистской, запрещена в РФ).

Климатические изменения позволили развиваться ледниковой археологии, в рамках которой ученые ищут и исследуют артефакты и останки, долгое время хранившиеся во льдах. Толчком для развития этого научного направления оказалась случайно найденная в 1991 году ледяная мумия, которая больше пяти тысячелетий пролежала в Эцтальских Альпах, о чем подробно можно прочитать в нашем материале «Из пропасти во льду». Исследования в области ледниковой археологии проводятся в разных регионах планеты. Так, в Канаде нашли мумии волчонка и карибу, в Монголии обнаружили останки архаров и древнее оружие.

Для подобных исследований перспективным регионом оказались Скандинавские горы, где находятся крупнейшие ледники материковой Европы.

Систематические работы на этой территории начались после 2011 года, когда в районе горного перевала Лендбрен археологи нашли вмерзшую в лед шерстяную тунику, относящуюся к III—IV вв. нашей эры. С тех пор археологам, среди которых выделяется команда проекта Secrets of the Ice, удалось сделать сотни находок, древнейшим из которых около шести тысяч лет. Только за последние несколько лет они нашли древнюю оживленную дорогу, затерянное поселение эпохи викингов, средневековый свечной ящик, деревянные лыжи, а также сотни «палок-пугалок».

Древний каменный указатель | Источник: Secrets Of The Ice

Археологи из проекта Secrets of the Ice сообщили о результатах исследования горного перевала, где находится ледяное пятно Хестфонни. Название этого объекта, расположенного неподалеку от Лендбрена, предполагало, что когда-то в прошлом это место было связано с лошадьми, хотя оно и располагается на большой высоте. В частности, этим перевалом пользовались местные скотоводы во время сезонных перемещений.

Первые несколько экспедиций в этот район принесли лишь плохо сохранившиеся артефакты, связанные с охотой на северных оленей. Кроме того, ученые обнаружили несколько каменных указателей. Среди первых находок, сделанных шесть лет назад, которые бы свидетельствовали о перемещениях людей по этой местности, оказались лошадиная кость и железная подкова. Судя по форме этого артефакта, его изготовили в постсредневековое время. Спустя два года коллекция находок пополнилась и более старыми предметами. Так, на поверхности льда археологи обнаружили подкову, которая относится примерно к 1300 году нашей эры.

В конце полевого сезона 2019 года археологи получили сообщения от туристов, что ледяное пятно Хестфонни сильно растаяло. Исследователям передали фотографии находок и их GPS-координаты.

Прибыв на объект, они обнаружили кожаный артефакт, который оказался туфлей, предположительно, железного века. Недавний радиоуглеродный анализ подтвердил догадку археологов — находка относится примерно к 300 году нашей эры.
Наконечник, изготовленный из рога | Источник: Secrets Of The Ice

Среди других находок, сделанных на этом объекте, оказались, например, конский навоз и фрагменты текстиля. С помощью радиоуглеродного метода ученые установили, что они относятся к эпохе викингов и предшествующим столетиям. Археологи подчеркнули, что ледяное пятно Хестфонни еще не растаяло так сильно, как это произошло с Лендбреном, поэтому в ближайшие годы там, вероятно, будет сделано много открытий.

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Исследовав каменные указатели, расположенные в районе Хестфонни, археологи сумели обнаружить три древних тропы, по которым передвигались люди. Во время изучения одной из них ученые наткнулись на остатки старого каменного укрытия, которое, вероятно, использовалось для защиты от непогоды. Кроме того, они нашли артефакты, связанные с охотой на оленей: фрагмент лука, «палки-пугалки», а также две стрелы и один наконечник. Последний оказался достаточно необычным. Его изготовили из рога и украсили двумя вырезанными зигзагами около 2000−3000 лет назад.

Недавно на N + 1 рассказывали о других археологических находках, сделанных исследователями из проекта Secrets of the Ice. Так, на перевале Сандгровскардет они нашли вытаявшие из ледника древние стрелы и «палки-пугалки», а также обнаружили каменные охотничьи укрытия.

Михаил Подрезов

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