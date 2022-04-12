Приложение Сбербанка исчезло из App Store

Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов анка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.
«Из-за введенных санкций мобильное приложение “Сбербанк онлайн” на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Банк рекомендует клиентам не удалять установленное приложение.
«Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно», — указал Сбербанк.
Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию «Сбербанк онлайн», которая адаптирована для мобильных устройств.