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11:09 (мск), источник: © РИА Новости

Приложение Сбербанка исчезло из App Store

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мобильное приложение Сбербанка на iOS с 12 апреля недоступно для скачивания и обновления в App Store из-за санкций, но уже установленное приложение работает и удалять его не нужно, сообщил крупнейший российский банк.

Источник: Агентство «Москва»

Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов анка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.

«Из-за введенных санкций мобильное приложение “Сбербанк онлайн” на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Банк рекомендует клиентам не удалять установленное приложение.

«Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно», — указал Сбербанк.

Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию «Сбербанк онлайн», которая адаптирована для мобильных устройств.

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