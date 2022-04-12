Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос

«Определенно счастливыми в марте 2022 года себя назвали 37% российских граждан, скорее счастливы еще 46%. В той или иной степени несчастливыми считают себя 14% россиян», — говорится в результатах опроса.
Большинство россиян считают, что их окружают больше счастливых людей (43%) или в их окружении примерно одинаково и счастливых, и несчастливых людей (40%). Всего 10% респондентов отметили, что в их окружении преобладают несчастливые люди, 7% опрошенных затруднились ответить.
«Россияне считают, что их окружают в основном счастливые люди (43%) или счастливых и несчастных в окружении поровну (40%). Лишь каждый десятый видит вокруг в основном несчастливых людей (10%)», — уточняется в данных опроса.
Жители городов с населением 100 тысяч человек чаще сообщали, что счастливы (89%), чем жители мегаполисов (76%) и городов-миллионников (77%).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 18 марта с участием 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.